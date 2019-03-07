Погрожують дітям та пов'язують з терористами: Зеленський заявив про гучні провокації проти нього

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський заявляє, що проти нього та його сім'ї і дітей готується низка провокацій.

"Зараз влада вже пробила дно. По-перше, почали прослуховувати мій офіс. По-друге, реєструють кримінальну справу проти мене, проти "Кварталу" — відмивання якихось там грошей", — сказав він у відеозверненні на сторінці у Facebook (щоб подивитися, проскролльте сторінку до кінця).

По-третє, за словами Зеленського, з'явилася інформація, що спеціальні люди шукають контакти на території "ЛНР", щоб там встановити його політичні білборди.

Володимир Зеленський Скріншот відео

"Я дуже радий, що у нашої влади багато друзів серед терористів. По-четверте — депутат із однієї партії з трьох букв... реєструє кримінальну справу особисто проти мене", — додав він.

Також шоумен припустив, що найближчим часом з'явиться кримінальна справа проти нього, за те, що він "нібито в 2002 році на автомобілі в Чернігівській області збив людину".

"Ми все пам'ятаємо, нічого не забудемо, і буде відповідь, згідно з законом", — завершив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на дах офісу Володимира Зеленського невідомі встановили коробку з обладнанням для прослуховування.

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