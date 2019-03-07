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/Політика

Погрожують дітям та пов'язують з терористами: Зеленський заявив про гучні провокації проти нього

27.5тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський заявляє, що проти нього та його сім'ї і дітей готується низка провокацій.

"Зараз влада вже пробила дно. По-перше, почали прослуховувати мій офіс. По-друге, реєструють кримінальну справу проти мене, проти "Кварталу" — відмивання якихось там грошей", — сказав він у відеозверненні на сторінці у Facebook (щоб подивитися, проскролльте сторінку до кінця).

По-третє, за словами Зеленського, з'явилася інформація, що спеціальні люди шукають контакти на території "ЛНР", щоб там встановити його політичні білборди.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

"Я дуже радий, що у нашої влади багато друзів серед терористів. По-четверте — депутат із однієї партії з трьох букв... реєструє кримінальну справу особисто проти мене", — додав він.

Також шоумен припустив, що найближчим часом з'явиться кримінальна справа проти нього, за те, що він "нібито в 2002 році на автомобілі в Чернігівській області збив людину".

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"Ми все пам'ятаємо, нічого не забудемо, і буде відповідь, згідно з законом", — завершив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на дах офісу Володимира Зеленського невідомі встановили коробку з обладнанням для прослуховування.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Кіщис Виталий
Кіщис Виталий
Це ж Володіни, брати москалі, використовують його, як корисного ідіота. Або сам піаритья, брудними методами. Пиз**ти не мішки тягати. Що посіяв, те і поженає. Не здивуюсь, якщо його грохнуть, тіж москалі, для жахливок, про київську хунту.
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0
1
Свавильный Николай
Свавильный Николай
Кварталоуважаемый, это сюжеты из обычной политической жизни. Это тебе не со сцены чужие тексты читать. У тебя же ПЕРЕД ГЛАЗАМИ - ярчайший пример, Президент, которого ты так не любишь, а тебе даже во сне снится его кресло. Ты что, слепой? и НЕ ВИДИШЬ как его травят недоумки, кстати, вместе с тобой? Когда (НЕ приведи Господи!) станешь президентом, вот тогда ты ПО-НАСТОЯЩЕМУ поймешь, что значит быть ненавидимым. Порошенко седым стал за три года, а у тебя зубы повыпадают и расшатаются коленки в первый год. НО КАК! Порошенко держит уда-а-р! Куда браться тебе, со@ле...
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6
1
Соснова Лариса
Соснова Лариса
Удивительно что ни карликовый Вова то комплекс наполеона прям зашкаливает, мания вяличия, мания ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, "вождизм" мозга, начиная вовки ульянова, вовки пукина, вовки зеленского, это просто театр абсурда
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6
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Соснова Лариса, согласнас вашим мнением !!!
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