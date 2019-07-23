Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Погрожував віддати Україну: в Запорізькій області не пройшов у Раду фанат "русского міра"

4.1т Читати матеріал російською

На позачергових парламентських виборах зазнав поразки народний депутат від "Опозиційного блоку" Євген Балицький, який раніше погрожував поїхати в Росію разом зі своїми територіями (мажоритарним округом №80 в Мелітополі).

Про це написав у своєму блозі український журналіст Денис Казанський, посилаючись на дані ЦВК. Так, скандальну заяву нардеп зробив у листопаді 2017 року ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Тоді громадський активіст Дмитро Корчинський закликав проросійських кандидатів у ході дискусії з Балицьким поїхати "з кінцями в Росію".

"Ви розумієте, що ось з такою філософією, Крим уже поїхав, зараз ми не можемо повернути собі Донбас. Ми поїдемо, може бути, округ, який я представляю. Тільки ми поїдемо зі своїми територіями. Вас це зовсім не бентежить? Що залишиться, Київська область?" – висловився Балицький у відповідь.

Новини
Фігурант справи про вбивство Гандзюк розгромно програв і не пройшов у Раду

Євген Балицький

Євген Балицький

YouTube

Погрожував віддати Україну: в Запорізькій області не пройшов у Раду фанат "русского міра"

Скріншот

Як розповів Казанський, у 2014 році на виборах до Верховної Ради оппоблоківець набрав 30 781 голосів, зараз же він "пролетів" за своїм мажоритарним округом.

Крім того, Генпрокуратура в 2017 році відкрила на Балицького кримінальну справу відразу за п'ятьма статтями КК: ст. 110 ККУ "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", ст. 189 ККУ "Вимагання", ст. 364 ККУ "Зловживання владою або службовим становищем", ст. 368 ККУ "Одержання хабара", ст. 369 ККУ "Дача хабара".

Балицький у Раді

Балицький у Раді

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, Балицький відомий своїми скандальними заявами про про "фашистську окупацію" України. Він також регулярно відвідує анексований Росією Крим і підтримує радянські свята.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Російсько-український конфлікт
Особа
Євген Балицький
Місце
Україна
Тег
Опозиційний блок
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
3
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Его территория два квадратных метра на местном кладбище.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Makc Махов
Makc Махов
Допиздеся, теперь бери и ехай в расейский ебеня! Там тебя ждут. Бгггггаааа
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel