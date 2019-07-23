Погрожував віддати Україну: в Запорізькій області не пройшов у Раду фанат "русского міра"

На позачергових парламентських виборах зазнав поразки народний депутат від "Опозиційного блоку" Євген Балицький, який раніше погрожував поїхати в Росію разом зі своїми територіями (мажоритарним округом №80 в Мелітополі).

Про це написав у своєму блозі український журналіст Денис Казанський, посилаючись на дані ЦВК. Так, скандальну заяву нардеп зробив у листопаді 2017 року ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Тоді громадський активіст Дмитро Корчинський закликав проросійських кандидатів у ході дискусії з Балицьким поїхати "з кінцями в Росію".

"Ви розумієте, що ось з такою філософією, Крим уже поїхав, зараз ми не можемо повернути собі Донбас. Ми поїдемо, може бути, округ, який я представляю. Тільки ми поїдемо зі своїми територіями. Вас це зовсім не бентежить? Що залишиться, Київська область?" – висловився Балицький у відповідь.

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Євген Балицький YouTube

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Як розповів Казанський, у 2014 році на виборах до Верховної Ради оппоблоківець набрав 30 781 голосів, зараз же він "пролетів" за своїм мажоритарним округом.

Крім того, Генпрокуратура в 2017 році відкрила на Балицького кримінальну справу відразу за п'ятьма статтями КК: ст. 110 ККУ "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", ст. 189 ККУ "Вимагання", ст. 364 ККУ "Зловживання владою або службовим становищем", ст. 368 ККУ "Одержання хабара", ст. 369 ККУ "Дача хабара".

Балицький у Раді ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, Балицький відомий своїми скандальними заявами про про "фашистську окупацію" України. Він також регулярно відвідує анексований Росією Крим і підтримує радянські свята.

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