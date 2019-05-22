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"Поганий знак!" Парубій придумав відповідь Зеленському на розпуск Ради

28.7тЧитати матеріал російською

Рішення президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту буде оскаржено в Конституційному суді України.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Андрій Парубій на сторінці у Facebook. Він відповів позитивно на питання про те, "чи оскаржуватимуть це порушення в КС".

"Сумно і тривожно, що гарант Конституції України починає свою діяльність на посаді з грубого порушення Конституції. Поганий знак", — написав він.

"Поганий знак!" Парубій придумав відповідь Зеленському на розпуск Ради

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"Поганий знак!" Парубій придумав відповідь Зеленському на розпуск Ради
"Поганий знак!" Парубій придумав відповідь Зеленському на розпуск Ради

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

  • 21 травня Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Верховної Ради.

  • Обговорювалися дві дати наступних виборів: 21 і 28 липня.

  • Незабаром Зеленський підписав відповідний указ і призначив дострокові вибори в Раду на 21 липня.

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Особи
Андрій ПарубійВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Pcheluha Zzz Pcheluha
Pcheluha Zzz Pcheluha
Парубий и Ляшко - единственные смелые и ответственные депутаты в Верховной Раде Украины, понимающие, что если Законодательная Власть Украины не даст сейчас в рыло зарвавшемуся дебильному клоуну-президенту Зеленскому, то завтра в Верховной Раде, Правительстве, Генпрокуратуре, Генштабе, Минобороне, СБУ, в аппарате президента, а также Главами регионов - будут сидеть Путинские пророссийские тайные агенты Кремля, маскирующиеся под "слуг народа" и тогда пойдет плясать Украина под дудку Путина.
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Повернення в країну Портнова, аплодуючі риги на кенгурації, голова АП люстрований чиновник Януковича, наміри провести референдум про капітуляцію - все це погані знаки. Все це ознака того, що під маскою естрадного артиста до влади в Україні прийшли кремлівські сили.
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Журба Валентина
Журба Валентина
В нашем КС? Напугал ежика голой жо..
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