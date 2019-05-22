"Поганий знак!" Парубій придумав відповідь Зеленському на розпуск Ради

Рішення президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту буде оскаржено в Конституційному суді України.
Про це повідомив спікер Верховної Ради Андрій Парубій на сторінці у Facebook. Він відповів позитивно на питання про те, "чи оскаржуватимуть це порушення в КС".
"Сумно і тривожно, що гарант Конституції України починає свою діяльність на посаді з грубого порушення Конституції. Поганий знак", — написав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.
21 травня Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Верховної Ради.
Обговорювалися дві дати наступних виборів: 21 і 28 липня.
Незабаром Зеленський підписав відповідний указ і призначив дострокові вибори в Раду на 21 липня.
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