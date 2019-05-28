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/Політика

"Поганий початок": Парубій різко відповів на заклик Зеленського до Ради

3.1тЧитати матеріал російською

Голова Верховної Ради Андрій Парубій різко відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про неефективність парламенту, заявивши, що депутати продовжать планову роботу над законопроектами.

"Верховна Рада як не реагувала, так і не буде реагувати на ці пасквілі. Ми будемо працювати відповідно до нашого законодавчого плану, який у нас був", – цитує спікера Ради "Інтерфакс-Україна".

Також Парубій додав, що Рада буде працювати, "незалежно від зміни прізвища ще одного суб'єкта законодавчої ініціативи".

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Політик підкреслив, що йому "сумно і тривожно" від заяви президента, який, як вважає він, "ніяк не може відчути відповідальність".

"Він уже не роль грає, а він президент великої європейської країни, і такий намір знищувати інститути влади... мені здається безвідповідальним... Це поганий початок, який буде мати дуже небезпечні наслідки", – сказав Парубій.

На думку голови парламенту, Зеленському потрібен час, "щоб усвідомити, де він знаходиться і ким є".

Андрій Парубій та Володимир Зеленський

Андрій Парубій та Володимир Зеленський

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

  • 21 травня він провів зустріч з головами парламентських фракцій, на якій обговорив проведення дострокових виборів в Раду.

  • У цей же день президент підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

  • Також він доручив нардепам розглянути його законопроект зі змінами до виборчого процесу, який відміняв мажоритарну складову і здійснював перехід до пропорційної системи за закритими списками, знижував прохідний бар'єр із 5% до 3.

  • 22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Андрій ПарубійВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада Україниполітика
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Medvedev Vladimir
Medvedev Vladimir
Ты подумай не о плохом начале а о плохом конце. РРРРРР
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Medvedev Vladimir
Medvedev Vladimir
А ты карррртаваый приспособленец ещё довыебыааешся люди тебя не забудут.РРРРРР.
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Юсупова Ирина
Юсупова Ирина
Моя 6лaгoдapнoсть тому, кто покaзал мнe этoт чyдо-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁lbbt9k Прoстo пройдя oпpoc полyчила пoчти полугодовую заpплaту)) Пользyйтeсь, пoка eсть вoзможноcть=)
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