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7 лютого • оновлено в 09:16
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Подвійне громадянство в Україні: Томенко пояснив, що задумав Зеленський

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Законопроект про подвійне громадянство в Україні, який вніс у Верховну Раду президент Володимир Зеленський, написаний в інтересах іноземних топ-менеджерів і земельних аферистів.

Про це в ефірі ObozTV розповів український громадський і політичний діяч Микола Томенко. За його словами, стаття 4 Конституції прямо вказує, що в Україні може бути єдине громадянство.

"Закон, який вніс президент Зеленський, називається про фактично спрощення процедури отримання громадянства. Але це введення процедури множинного або подвійного громадянства", – заявив він.

Томенко вважає одним із головних завдань законопроекту імплементацію іноземців у систему української влади: "Ми бачимо, що словенець, який працював у холдингу Пінчука, буде тепер залізницею займатися".

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Політик зазначив, що документ не зобов'язує іноземців відмовлятися від старого громадянства при отриманні українського паспорта.

"У законі написано, що ви не повинні давати зобов'язань про вихід з громадянства, а повинні написати декларацію – умовно кажучи, "я збираюся вийти з громадянства". Щоб стати громадянином – присяга, де написано, що я готовий виконувати вашу Конституцію, закони і вступити в правові відносини з вашою державою", – розповів він.

За словами Томенка, одержувачі громадянства можуть не знати української Конституції і державної мови.

"Для прикладу я скажу, що Естонія, Латвія, Чехія, Польща проводять співбесіду. Це елементарні речі – ви маєте знати, який прапор у України, який гімн, якщо хочете громадянином бути. Виходить, що тут ці люди можуть взагалі нічого не знати і стати міністрами. Якщо президент ухвалить рішення, що ви викликаєте державний інтерес і ви важлива людина, вам можуть за три дні дати паспорт громадянина. Ви не вийдете колишнього громадянства, цілком очевидно. Попрацюєте і, як класик казав, "нацарювали і втекли", – підкреслив політик.

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На його думку, "будуть залучати людей з фінансами, людей зі зв'язками, людей, які будуть обіймати посади, але не простих людей".

Також Томенко зазначив, що нормою про подвійне громадянство можуть скористатися іноземці, які бажають обійти обмеження на купівлю української землі: "Ви уявляєте, наприклад, турецький бізнес хотів би землю купити. Але ви ж не громадянин України, у нас народ неправильно сприйме . Ось і є механізм отримати указом президента громадянство і мінімум 10 тис. гектарів купити".

"Я вважаю, що це неконституційний закон. По-друге – це закон для віп-заробітчан та земельних аферистів. Я категоричний противник цього закону, тому що він руйнує систему цілісності України", – додав політик.

Подвійне громадянство в Україні: Томенко пояснив, що задумав Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Микола Томенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
подвійне громадянство Громадянство паспорт
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