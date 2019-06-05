Подоляк: силовики виставляються на продаж новим господарям

Зміна влади в Україні означає і те, що керівники силових органів знову будуть намагатися догодити новому президенту Володимиру Зеленському, щоб залишитися на хлібних посадах.
Таку думку висловив політконсультант Михайло Подоляк в ефірі "OBOZREVATEL Блоги" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
"Силовики завжди виставляють себе на продаж для нових господарів, тому що не хочуть втрачати те, чим вони займаються протягом багатьох років – зароблянням грошей, використовуючи адміністративний ресурс, силовий ресурс і свої можливості для відкриття якихось кримінальних справ. Вони в принципі хочуть залишити все це за собою, незалежно від того, хто знаходиться в кріслі президента", – вважає експерт.
Володимир Зеленський
"Крим.Реалії"
Що стосується дій Зеленського з очищення силової вертикалі, то, на думку Подоляка, вони є цілком закономірними і передбачуваними. Політконсультант підкреслив, що новообраний президент або інтуїтивно, або вже починає розуміти, як влаштована держава. І перше, з чого починається управління цією складною структурою, – це зміна керівницства в силових органах.
"І це правильно, інакше його просто фізично з'їдять. Йому потрібно дійсно контролювати силову вертикаль, якщо він хоче навести хоч якийсь лад хоч десь, хоч у якійсь галузі або якомусь регіоні", – говорить Подоляк.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Зеленський призначить на керівні посади в СБУ людей олігарха Ігоря Коломойського, голови МВС Арсена Авакова і фабрикатора політичних справ. Мова нібито йде про Віталія Бунечка, Олега Козловського та Олексія Петрова.
Нагадаємо, 22 травня Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником глави СБУ. Відповідний указ з'явився на сайті президента 22 травня.
Пізніше він заявив, що головна вимога президента Зеленського до СБУ – це перемогти корупцію в країні.
Також Баканов виступив проти розсекречення декларацій співробітників СБУ.
За кілька днів до свого призначення Баканов отримав військове звання, хоча не служив в армії.
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