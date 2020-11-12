Подоляк розповів, із ким радиться Зеленський перед ухваленням рішень

Щоб ухвалити важливе рішення, президент України Володимир Зеленський збирає кілька людей. Часто ці люди мають конфліктні уявлення між собою.

Він слухає, модерує зустріч й отримує 20 думок, розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Українській правді".

"Наступного дня він може зібрати ще раз, якщо питання складне, ще раз послухати, побачити зміни, які відбулися у тієї чи іншої людини, тому що він просить вивчити глибше", – сказав він.

За словами Подоляка, немає людини, у якої президент найчастіше просить поради, оскільки він формує групу під конкретну тему.

"Наприклад, якщо ми розбираємо енергетику. Зрозуміло, що є коло, яке так чи інакше стосується парламентського відповідного комітету, Кабінету міністрів, включаючи прем'єр-міністра, або галузевого міністра. Ну і, наприклад, главу Енергоатому або главу, умовно кажучи, Центренерго. Тобто, тих держпідприємств, які так чи інакше впливають на енергетичний баланс у країні", – зазначив Подоляк.

Він розповів, що водночас часто виникають робочі конфлікти, які дозволяють із різних точок зору подивитися на ту чи іншу проблему.

"Президент у цьому розбирається, накидує логістичний план, як він бачить, як воно має далі рухатися, рішення. І в нас пробуксівки виходять не в стратегуванні функцій, як багато хто думає, як раз таки тут все зрозуміло – де, в якій галузі, що ми хочемо параметрально отримати. У нас починаються пробуксівки на рівні виконавців", – додав Подоляк.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак, які захворіли на коронавірус, перебувають на лікуванні у "Феофанії". Їх розмістили в ізольованих палатах столичної лікарні, розповів радник Єрмака Михайло Подоляк.