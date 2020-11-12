Подоляк розповів, з ким радиться Зеленський перед прийняттям рішень

Щоб прийняти важливе рішення, президент України Володимир Зеленський збирає кілька людей. Часто ці люди мають конфліктні уявлення між собою.

Він слухає, модерує зустріч і отримує 20 точок зору, розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Українській правді".

"На наступний день він може зібрати ще раз, якщо питання складне, ще раз послухати, побачити зміни, які відбулися у тієї чи іншої людини, тому що він просить вивчити глибше", – сказав він.

За словами Подоляка, немає людини, у якої президент найчастіше просить поради, оскільки він формує групу під конкретну тему.

"Наприклад, якщо ми розбираємо енергетику. Зрозуміло, що є коло, яке так чи інакше стосується парламентського відповідного комітету, Кабінету міністрів, включаючи прем'єр-міністра, або галузевого міністра. Ну і, наприклад, главу Енергоатому або главу, умовно кажучи, Центренерго. Тобто, тих держпідприємств, які так чи інакше впливають на енергетичний баланс в країні", – зазначив Подоляк.

Він розповів, що при цьому часто виникають робочі конфлікти, які дозволяють з різних точок зору подивитися на ту чи іншу проблему.

"Президент в цьому розбирається, накидає логістичний план, як він бачить, як воно повинно далі рухатися, рішення. І у нас пробуксовки виходять не в стратегуванні функцій, як багато хто думає, як раз таки тут все зрозуміло – де, в якій галузі, що ми хочемо параметрально отримати. У нас починаються пробуксовки на рівні виконавців", – додав Подоляк.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак, які захворіли коронавірусом, знаходяться на лікуванні в "Феофанії". Їх розмістили в ізольованих палатах столичної лікарні, розповів радник Єрмака Михайло Подоляк.