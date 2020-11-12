Подоляк розповів, з ким радиться Зеленський перед прийняттям рішень
Президент збирає великі зустрічі
Він формує групу під конкретну тему
При цьому часто виникають робочі конфлікти
Щоб прийняти важливе рішення, президент України Володимир Зеленський збирає кілька людей. Часто ці люди мають конфліктні уявлення між собою.
Він слухає, модерує зустріч і отримує 20 точок зору, розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Українській правді".
"На наступний день він може зібрати ще раз, якщо питання складне, ще раз послухати, побачити зміни, які відбулися у тієї чи іншої людини, тому що він просить вивчити глибше", – сказав він.
За словами Подоляка, немає людини, у якої президент найчастіше просить поради, оскільки він формує групу під конкретну тему.
"Наприклад, якщо ми розбираємо енергетику. Зрозуміло, що є коло, яке так чи інакше стосується парламентського відповідного комітету, Кабінету міністрів, включаючи прем'єр-міністра, або галузевого міністра. Ну і, наприклад, главу Енергоатому або главу, умовно кажучи, Центренерго. Тобто, тих держпідприємств, які так чи інакше впливають на енергетичний баланс в країні", – зазначив Подоляк.
Він розповів, що при цьому часто виникають робочі конфлікти, які дозволяють з різних точок зору подивитися на ту чи іншу проблему.
"Президент в цьому розбирається, накидає логістичний план, як він бачить, як воно повинно далі рухатися, рішення. І у нас пробуксовки виходять не в стратегуванні функцій, як багато хто думає, як раз таки тут все зрозуміло – де, в якій галузі, що ми хочемо параметрально отримати. У нас починаються пробуксовки на рівні виконавців", – додав Подоляк.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак, які захворіли коронавірусом, знаходяться на лікуванні в "Феофанії". Їх розмістили в ізольованих палатах столичної лікарні, розповів радник Єрмака Михайло Подоляк.