Подоляк – про законопроєкт КСУ: він формально анулює роботу НАЗК за п'ять місяців

Позиція окремих суддів Конституційного суду має низку дивацтв, а законопроєкт про визнання неконституційною кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації "вбиває" вже наявні кримінальні справи за відповідною статтею.

Так ситуацію з КСУ в Україні OBOZREVATEL прокоментував радник глави ОП Андрія Єрмака Михайло Подоляк, зазначивши, що тільки зіткнувшись з негативною реакцією суспільства судді заявили про готовність шукати вихід.

"Дивна позиція в окремих суддів КС. Я б навіть сказав ідеальна у власній безглуздості. Тобто представники КС, зіткнувшись зі вкрай негативною реакцією суспільства і президента, прямо тепер заявляють про те, що вони готові шукати вихід із кризи. У такий спосіб нібито відкрито наголошують, що кризу вони прекрасно усвідомлюють. І не менш чудово усвідомлюють, хто саме ініціатор, призвідник цієї кризи. Після чого слідує навіть несподівана практична пропозиція, що вийти з неї можна через так званий законопроєкт Разумкова , – зазначив Подоляк.

"І це друга дивина. Оскільки самі судді КС прекрасно розуміють, що насправді цей законопроєкт не вирішує питання подальшої появи подібних скандальних рішень КС у принципі. Ба більше, цей законопроєкт "вбиває" вже наявні кримінальні справи за так званими статтями про невідповідність внесених даних у декларації. Більше сотні справ одним махом "убиваємо". Плюс – дали вікно для спішного внесення змін до декларації", – додав радник глави ОП.

Водночас він наголосив, що законопроєкт зводить нанівець всю роботу НАЗК за останні місяці, а сам КСУ перетворює в політичний інститут.

"Ну і головне, цей законопроєкт як би відкочує ситуацію на п'ять місяців тому і формально анулює роботу НАЗК за весь цей час. І нарешті, найважливіше, на мій погляд полягає в тому, що КС буквально кричить, що готовий вийти в публічну площину і пояснити мотивації своїх рішень. Адже це безглуздо", – зазначив Подоляк.

"КС практично відкрито намагається перетворитися уже в свого роду політичний інститут, активно бере участь у політичному процесі і політично роз'яснюючи свої дії. І це ще раз доводить нам, що всі останні рішення – спекулятивні, а їх юридична не обгрунтованість самими суддями розуміється навіть на підсвідомому рівні", – підсумував він.

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