Подоляк – про законопроєкт КСУ: він формально анулює роботу НАЗК за п'ять місяців
Позиція окремих суддів Конституційного суду має низку дивацтв, а законопроєкт про визнання неконституційною кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації "вбиває" вже наявні кримінальні справи за відповідною статтею.
Так ситуацію з КСУ в Україні OBOZREVATEL прокоментував радник глави ОП Андрія Єрмака Михайло Подоляк, зазначивши, що тільки зіткнувшись з негативною реакцією суспільства судді заявили про готовність шукати вихід.
"Дивна позиція в окремих суддів КС. Я б навіть сказав ідеальна у власній безглуздості. Тобто представники КС, зіткнувшись зі вкрай негативною реакцією суспільства і президента, прямо тепер заявляють про те, що вони готові шукати вихід із кризи. У такий спосіб нібито відкрито наголошують, що кризу вони прекрасно усвідомлюють. І не менш чудово усвідомлюють, хто саме ініціатор, призвідник цієї кризи. Після чого слідує навіть несподівана практична пропозиція, що вийти з неї можна через так званий законопроєкт Разумкова , – зазначив Подоляк.
"І це друга дивина. Оскільки самі судді КС прекрасно розуміють, що насправді цей законопроєкт не вирішує питання подальшої появи подібних скандальних рішень КС у принципі. Ба більше, цей законопроєкт "вбиває" вже наявні кримінальні справи за так званими статтями про невідповідність внесених даних у декларації. Більше сотні справ одним махом "убиваємо". Плюс – дали вікно для спішного внесення змін до декларації", – додав радник глави ОП.
Водночас він наголосив, що законопроєкт зводить нанівець всю роботу НАЗК за останні місяці, а сам КСУ перетворює в політичний інститут.
"Ну і головне, цей законопроєкт як би відкочує ситуацію на п'ять місяців тому і формально анулює роботу НАЗК за весь цей час. І нарешті, найважливіше, на мій погляд полягає в тому, що КС буквально кричить, що готовий вийти в публічну площину і пояснити мотивації своїх рішень. Адже це безглуздо", – зазначив Подоляк.
"КС практично відкрито намагається перетворитися уже в свого роду політичний інститут, активно бере участь у політичному процесі і політично роз'яснюючи свої дії. І це ще раз доводить нам, що всі останні рішення – спекулятивні, а їх юридична не обгрунтованість самими суддями розуміється навіть на підсвідомому рівні", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна й обмежили повноваження НАЗК.
НАЗК закрило доступ до електронних декларацій, проте розпорядженням Кабміну, ухваленим за рішенням Ради національної безпеки й оборони, доступ був відновлений.
Також Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про звільнення всього складу Конституційного суду.
Голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського нібито має ознаки конституційного перевороту. Крім того, документ розкритикували українці.