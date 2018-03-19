Майже 40% українців не знають, за кого голосувати на виборах

Майже 40% українців не визначилися, за кого б вони віддали голос на президентських і парламентських виборах якби вони проходили в кінці лютого.

Про це свідчать дані опитування, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передають "Українські Новини".

Так, 16,7% респондентів відповіли, що не брали б участь у голосуванні в Раду, 5% зіпсували б бюлетень, а 37% - не визначились з вибором. 38,3% - не визначилися з кандидатом на президентських виборах.

При цьому якщо розраховувати результати за тими, хто визначився з вибором, то до парламенту пройшли б 8 партій: "Батьківщина" (22,5%), Радикальна партія (13,7%), "Опозиційний блок" (12,4%) , "За життя" (10,3%), "Громадянська позиція" (9,4%), Блок Петра Порошенка (6,6%), "Самопоміч" (6%) і ВО "Свобода" (5,8% ).

Опитування проводилося з 5 по 21 лютого на замовлення клієнта.

Методом особистого інтерв'ю було опитано 2 043 повнолітніх респондентів з 110 населених пунктів усіх областей, окрім непідконтрольних українській владі територій Донецької та Луганської областей та анексованого Росією Криму.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для близьких до 25%, 2% - для близьких до 10%, 1,4% - для близьких до 5%.

Як повідомляв "Обозреватель", також соціологи передбачили перемогу Юлії Тимошенко на виборах президента України.