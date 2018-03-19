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Майже 40% українців не знають, за кого голосувати на виборах

6.3тЧитати новину російською

Майже 40% українців не визначилися, за кого б вони віддали голос на президентських і парламентських виборах якби вони проходили в кінці лютого.

Про це свідчать дані опитування, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передають "Українські Новини".

Так, 16,7% респондентів відповіли, що не брали б участь у голосуванні в Раду, 5% зіпсували б бюлетень, а 37% - не визначились з вибором. 38,3% - не визначилися з кандидатом на президентських виборах.

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При цьому якщо розраховувати результати за тими, хто визначився з вибором, то до парламенту пройшли б 8 партій: "Батьківщина" (22,5%), Радикальна партія (13,7%), "Опозиційний блок" (12,4%) , "За життя" (10,3%), "Громадянська позиція" (9,4%), Блок Петра Порошенка (6,6%), "Самопоміч" (6%) і ВО "Свобода" (5,8% ).

Опитування проводилося з 5 по 21 лютого на замовлення клієнта.

Методом особистого інтерв'ю було опитано 2 043 повнолітніх респондентів з 110 населених пунктів усіх областей, окрім непідконтрольних українській владі територій Донецької та Луганської областей та анексованого Росією Криму.

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Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для близьких до 25%, 2% - для близьких до 10%, 1,4% - для близьких до 5%.

Як повідомляв "Обозреватель", також соціологи передбачили перемогу Юлії Тимошенко на виборах президента України.

Читайте всі новини по темі "соціологічні опитування" на сайті "Обозреватель".

Тема
соціологічні опитування
Місце
Україна
Об'єкт
Верховна Рада України
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