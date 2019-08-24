"Подобаються двоє": Зеленський розповів, кого бачить у кріслі прем'єра

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розглядає двох кандидатів на пост прем'єр-міністра.

Остаточне рішення про вибір кандидатури він прийме за тиждень, повідомив глава держави журналістам LB.ua під час прийому з нагоди Дня Незалежності 24 серпня.

"Я повинен прийняти це рішення на цьому тижні, більше нікуди тягнути. Скажу чесно, що складність цього рішення тільки в тому, що мені подобаються кілька людей. Не скажу хто, скажу, що двоє", – сказав президент.

Володимир Зеленський Прес-служба Офісу президента

Він підкреслив, що новий прем'єр повинен бути готовий до вирішення проблем в економіці. "Людина повинна прийти з моделлю, з людьми, з термінами реформ. Це велике глобальне завдання", – додав Зеленський.

Крім того, кандидат у прем'єри повинен буде представити людей, яких він хоче бачити серед членів уряду.

"Я не знаю, які переговори вони ведуть, [але перед ними поставлена] завдання показати структуру з людьми та програмою. Природно, вони ж не можуть сказати: я б хотів Ілона Маска на міністра інфраструктури. Ми б всі хотіли. Але щоб мені когось пропонувати, бо вони розуміють, що ми товариші предметні, напевно, з кимось поговорити", – зазначив президент.

Як писав OBOZREVATEL, головним претендентом на посаду нового глави Кабінету міністрів називали заступника глави Офісу президента з економічних питань Олексія Гончарука.

Раніше він очолював Офіс ефективного регулювання, працював юристом, керував "Асоціацією допомоги постраждалим інвесторам".

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