"Подивимося, хто з кого сміятиметься!" Медведчук відповів "розумникам Зеленського"

Глава політради "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук готовий до дебатів із ким завгодно, але не буде представляти сторону кандидата в президенти Петра Порошенка.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112.Украіна", коментуючи пропозицію радника кандидата в президенти Володимира Зеленського Руслана Рябошапки провести дебати між Ігорем Коломойським і Медведчуком, якщо Зеленський — "маріонетка Коломойського".

Він наголосив, що віддає данину "розумникам із команди Зеленського".

Віктор Медведчук

"Не знаю, наскільки Зеленський представляє Коломойського, але я не можу представляти Порошенка, бо багато років виступав проти нього і підтримував іншого кандидата на виборах", — заявив Медведчук.

Глава політради "Опозиційною платформи — За життя" додав, що, можливо, незабаром в Україні почнеться новий сезон "95 кварталу". "Подивимося, хто хто з кого сміятиметься", — завершив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 березня під Києвом представники Національного корпусу пікетували будинок Віктора Медведчука. Близько сотні націоналістів вимагали заарештувати політика.

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