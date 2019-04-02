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"Подивимося, хто з кого сміятиметься!" Медведчук відповів "розумникам Зеленського"

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Глава політради "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук готовий до дебатів із ким завгодно, але не буде представляти сторону кандидата в президенти Петра Порошенка.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112.Украіна", коментуючи пропозицію радника кандидата в президенти Володимира Зеленського Руслана Рябошапки провести дебати між Ігорем Коломойським і Медведчуком, якщо Зеленський — "маріонетка Коломойського".

Він наголосив, що віддає данину "розумникам із команди Зеленського".

"Подивимося, хто буде сміятись!" Медведчук образився на радника Зеленського

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

"Не знаю, наскільки Зеленський представляє Коломойського, але я не можу представляти Порошенка, бо багато років виступав проти нього і підтримував іншого кандидата на виборах", — заявив Медведчук.

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Глава політради "Опозиційною платформи — За життя" додав, що, можливо, незабаром в Україні почнеться новий сезон "95 кварталу". "Подивимося, хто хто з кого сміятиметься", — завершив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 березня під Києвом представники Національного корпусу пікетували будинок Віктора Медведчука. Близько сотні націоналістів вимагали заарештувати політика.

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Особи
Віктор МедведчукІгор КоломойськийВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Він правий. Весь Світ сміятиметься, а ми плакатимемо, якщо переможе клоун.
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заПППукин вовка
заПППукин вовка
недобитая рЫговско-ПИД,,рашенская Крыса, полицаевский выродок, кгбэшный стукач(соколовский) кум ботаксного педофильного Шныря, соучастник убийства Украинских диссидентов ты смеяться не будешь, а будешь болтаться на веревке!!!
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
заПППукин вовка, спорим он займет не хилый посст при Зе?Нежданчик будет,да.
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
заПППукин вовка, это ты правильно про пороха и яроша написал
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Исаев Денис
Исаев Денис
Зачётно Медведчук кастрюль троллит.
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