"Поділяємо скорботу родин загиблих": Зеленський обговорив з президентом Афганістану авіакатастрофу МАУ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ісламської Республіки Афганістан Мохаммадом Ашрафом Гані через авіакатастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу Тегеран-Київ, яка трапилася 8 січня.
Як сказано на сайті глави держави, він висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Афганістану внаслідок катастрофи.
"Україна щиро поділяє скорботу родин загиблих. Для нас правда – найважливіше", – зазначив Зеленський.
Зеленський обговорив з президентом Афганістану авіакатастрофу МАУ
Своєю чергою президент Афганістану висловив співчуття українському народу, згадавши про загибель дев’яти членів екіпажу та двох українських пасажирів.
Зеленський відзначив готовність української сторони максимально долучитися до розслідування причин катастрофи.
"Ми обов’язково надамо всю інформацію про результати розслідування владі Афганістану", – наголосив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Всі пасажири й члени екіпажу загинули.
Внаслідок падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.
Пізніше МАУ опублікували повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед них були дві українки – Олена Малахова і Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
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