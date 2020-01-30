Побачила сьогодні новину про законопроект №2634 "слуги" Гетьманцева щодо оподаткування Google, Facebook, Apple та інших. Не повірила. Подумала, що дискредитують слуг. Перевірила… Законопроект дійсно є… І це неймовірний, як то кажуть, зашквар.
Почнемо з того, що в пояснювальній записці міститься посилання на досвід Росії, Білорусі, Казахстану. Запозичувати досвід на батьківщині "Чебурашки", справа, звичано, складна. В принципі, це все, що потрібно знати про джерела натхнення депутатів від слуг. Але все ж варто зупинитися на тому, чому ініціатива Гетьманцева – це дно.
По-перше, у США та ЄС оподаткування електронних послуг обґрунтовано тим, що компанії, що їх надають, є або резидентами (принаймні, мають філії). По-друге, перелічені компанії – це лідери світового ринку. І, якщо слуги вирішили прибрати ці компанії з вітчизняного ринку, чим все це й закінчиться, то вони мають розуміти, ким вони це замінять. Аналогів таких продуктів у нас немає. Можливо, виганяючи Facebook Гетьманцев прагне повернути в Україну Однокласників та ВКонтактє?
Податок на соцмережі – неймовірний зашквар
Народна правда
І ще по суті. Навіть не можу собі уявити створення переліку продуктів, оплата за які буде відслідковуватися банківськими установами, підсумовуватися та відправлятися в штаб-квартири відомих компаній у вигляді рахунків. Спочатку спробуйте створити умови, щоб такі компанії відкрили філіали в Україні, тоді вони автоматично стануть платниками податків. В противному випадку результатом стане підвищення вартості якісних продуктів саме для українців, а ще гірше, - купувати доведеться через Росію, тому що сервіс для України буде закритий.
Сьогодні в американських медіа Україна згадується лише в контексті імпічменту, а не російської агресії, як це було до президентських виборів. Законопроект Гетьманцева – ще один удар по відносинах із Вашингтоном. І тут, гадаю, Володимир Зеленський має сказати Гетьманцеву величезне "дякую" за таку неймовірну підставу.
Звичайно, я розумію, що законопроект, ймовірно, з’явився тому, що економіка країни у небезпеці, а бюджетний дефіцит загрожує перетворитися на справжню "чорну діру". Слід зазначити, що це досягнення вже цього уряду. Хоча, сплачуючи міністрам премії у третину мільйону, Кабмін, принайні, мав розраховувати, що бюджет не витримає, а ще й корупційні "конверти" депутатам від правлячої партії з якихось ресурсів. Зрозуміло, що силовим структурам, не кажучи вже про лікарів та вчителів вже нічого не дісталося.
Можна дуже багато писати про недолугість такої ініціативи. Але піду простішим шляхом й нагадаю, що в 2014 році в Угорщині масові протести почалися після спроби оподаткувати інтернет. У Лівані минулого року майже не стався заколот через оподаткування WhatsApp та Facetime. Зрозуміло, що влада Лівану швиденько скасувала це рішення, а прем’єр пішов у відставку.
Хочу запропонувати Гетьманцеву одразу скласти мандат та не розгойдувати країну. І якщо пан Зеленський збираєтесь надавати "нянь" іноземному бізнесу та будувати "державу в смартфоні", то хай, спочатку спробує уявити наслідки того, що подає його "слуга".
Панове слуги, менше зазирайте в Росію. А то доведеться їсти з лопати. А краще – йдіть у відставку.
Пост Ірини Фріз
Скріншот
Пост Ірини Фріз
Скріншот
Пост Ірини Фріз
Скріншот
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.