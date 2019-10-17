"Подарували атлас!" В Офісі президента спробували виправдати гучну помилку працівника

У пресслужбі Офісу президента України Володимира Зеленського помилилися та назвали в мережі Латвію Литвою. У ОП заявили, що працівник, який написав цей пост, отримав стягнення та географічний атлас "у подарунок".

Повідомлення з помилкою про візит глави держави у Латвію з’явилося 16 жовтня на сторінці Офісу президента у Facebook. Його за кілька хвилин відредагували, проте недолік встигли помітити користувачі. Пізніше інцидент у мережі прокоментував заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.

Він розповів про інцидент та попросив вибачення у читачів акаунту.

У Офісі президента спробували виправдати гучну помилку працівника

"Фахівець із роботи у соцмережах, який припустився цієї помилки, отримав стягнення та географічний атлас у подарунок", – написав Тимошенко.

Допис у мережі facebook.com/LarysaSargan

Як повідомляв OBOZREVATEL, у пресслужбі ОПУ Зеленського припустилися помилки, повідомляючи про візит політика у Латвію. Так, на сторінці Офісу президента у Facebook у підписі до фотографій спершу йшлося про візит до Литви, а це країна-сусідка Латвії.

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