"Подарували атлас!" В Офісі президента спробували виправдати гучну помилку працівника

У пресслужбі Офісу президента України Володимира Зеленського помилилися та назвали в мережі Латвію Литвою. У ОП заявили, що працівник, який написав цей пост, отримав стягнення та географічний атлас "у подарунок".
Повідомлення з помилкою про візит глави держави у Латвію з’явилося 16 жовтня на сторінці Офісу президента у Facebook. Його за кілька хвилин відредагували, проте недолік встигли помітити користувачі. Пізніше інцидент у мережі прокоментував заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.
Він розповів про інцидент та попросив вибачення у читачів акаунту.
У Офісі президента спробували виправдати гучну помилку працівника
"Фахівець із роботи у соцмережах, який припустився цієї помилки, отримав стягнення та географічний атлас у подарунок", – написав Тимошенко.
Допис у мережі
facebook.com/LarysaSargan
Як повідомляв OBOZREVATEL, у пресслужбі ОПУ Зеленського припустилися помилки, повідомляючи про візит політика у Латвію. Так, на сторінці Офісу президента у Facebook у підписі до фотографій спершу йшлося про візит до Литви, а це країна-сусідка Латвії.
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