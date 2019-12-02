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2 грудня • оновлено в 21:59
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"Подарунок не взяли": Зеленський відзвітував про гучну обіцянку перед українцями

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Президент України Володимир Зеленський привітав НАБУ із затриманням "короля контрабанди" Вадима Альперіна.

Про це глава держави розповів під час чергового звернення через Facebook до українців.

Зеленський повідомив, що вітаючи співробітників НАБУ з затриманням, запропонував їм анонсований ним раніше подарунок, але правоохоронці відмовилися.

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"Я їм вдячний, вони зробили подарунок всій країні", – підкреслив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Володимир Зеленський Вадим Альперін
Місце
Україна
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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Сопля пообещал еще больше пообещать
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