"Подарунок не взяли": Зеленський відзвітував про гучну обіцянку перед українцями

Президент України Володимир Зеленський привітав НАБУ із затриманням "короля контрабанди" Вадима Альперіна.
Про це глава держави розповів під час чергового звернення через Facebook до українців.
Зеленський повідомив, що вітаючи співробітників НАБУ з затриманням, запропонував їм анонсований ним раніше подарунок, але правоохоронці відмовилися.
"Я їм вдячний, вони зробили подарунок всій країні", – підкреслив президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
заступника голови Київської міської митниці УКРІНФОРМ Сергія Тупальська 26 листопада разом з майже десятком осіб затримали співробітники НАБУ по "справі відомого одеського бізнесмена Вадима Альперіна". Самого Альперина зловити не вдалося. У НАБУ прокоментували ситуацію.
Так, скандальний бізнесмен Альперін разом з чинним главою Одеської митниці Володимиром Передерій організував одну з наймасштабніших схем. З тих пір як Передерій зайняв посаду, з усіх вантажів Альперина перестали платити мито.
За словами журналіста Юрія Бутусова, контрабанду на Одеській митниці кришує Державне бюро розслідувань.
Ще в листопаді 2017 Альперін був затриманий НАБУ і ГПУ за підозрою в дачі хабара співробітнику Національного антикорупційного бюро в розмірі $ 800 тисяч.
Пізніше одеського "короля контрабанди" заарештували з можливістю внесення застави в 20 млн грн. Підозрюваний був узятий під варту в залі суду, але незабаром його відпустили.
OBOZREVATEL після затримання Тупальська докладно дізнався, як в Україні намагаються розкрити саму схему контрабанди.
Також президент України Володимир Зеленський попросив допомоги у затриманні "короля контрабанди" Альперина.
На таку заяву Зеленського відповів адвокат бізнесмена, повідомивши, що Альперін 27 листопада має намір з'явитися в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Уже вранці, 27 листопада, з'явилася інформація про те, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Тупальська і ще дев'яти людям.
Вищий антикорупційний суд України постановили відправити Альперина під арешт на два місяці з альтернативою застави в 70 млн грн
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!