"Подання вже надійшло": в Раді розкрили деталі розпуску ЦВК Зеленським

У Верховну Раду надійшло подання президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень всього нині діючого складу Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Таку заяву в кулуарах парламенту зробив перший заступник голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (фракція "Голос"), передає "Інтерфакс-Україна".

"Не знаю, чи зареєстроване [подання], але воно вже надійшло. Але оскільки Комітет [із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування] збирається, то, швидше за все, воно вже зареєстроване", – сказав він.

Зеленський і ЦВК Колаж

Нардеп додав, що президент нібито вніс подання на звільнення всіх членів Центрвиборчкому. "Наскільки у мене була інформація – повна зміна складу ЦВК, звільнення всього складу ЦВК", – сказав Юрчишин.

Членів профільного комітету в оперативному порядку, за його словами, збирають на засідання "чи то сьогодні, то завтра".

"Поки що це виглядає досить дивно, тому що повинні бути підстави [для дострокового припинення повноважень всіх членів ЦВК]", – підсумував він.

Ярослав Юрчишин novilidery.com

Нагадаємо, згідно зі статтею 31-1 закону про Центрвиборчком, повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Рішення Рада, відповідно до закону, повинна прийняти не менше ніж двома третинами від її конституційного складу.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента заявили, що формальним приводом для розпуску ЦВК може стати ситуація, що склалася 198-му виборчому окрузі Черкаської області.

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