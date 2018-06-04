Подам у відставку, якщо Рада провалить голосування за Антикорупційний суд - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив на брифінгу 4 червня, що подасть у відставку, якщо депутати парламенту не зможуть прийняти закон про Антикорупційний суд.

"Без прийняття цього важливого рішення буде підірвано довіру як всередині суспільства до влади та інституцій влади, так і міжнародний авторитет буде значно пошкоджений", - заявив Гройсман.

За його словами, він має намір ретельно працювати з керівниками фракцій Верховної Ради з приводу закону про Антикорупційний суд.

"Ми сьогодні стоїмо перед вибором: або подальший розвиток і вирішення багатьох питань... Якщо рішення не буде прийняте, знову таки дестабілізація... Я як прем'єр-міністр України прийняв для себе рішення: якщо цей суд, справедливий, незалежний, не буде створений, я складу з себе повноваження прем'єр-міністра України і подам у відставку", - заявив Гройсман.

Пізніше глава фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов прокоментував заяву Гройсмана.

"Коли ми говоримо про співпрацю і про погодження з нашими міжнародними партнерами, то у кожного є своя сфера відповідальності. Відповідальність Кабінету міністрів, наскільки я розумію, це питання тарифів, які зараз обговорюються між міжнародними партнерами та урядом", - зазначив Герасимов.

Він нагадав, що президент Петро Порошенко вніс проект закону про створення Антикорупційного суду до Верховної Ради, а парламент уже прийняв його в першому читанні, і відповідальність депутатів - завершити антикорупційну реформу.

29 травня Петро Порошенко заявив, що Антикорупційний суд може бути створений вже до кінця 2018 року.

"У нас до президентських виборів залишився ще майже рік, і я дуже сподіваюся, що нам вдасться завершити створення в повному обсязі антикорупційної інфраструктури, якої, хочу наголосити, не має жодна країна світу", - зазначив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гройсман заявив, що тиснути на нього розмовами про можливу відставку ні в кого не вийде.