ДЕПУТАТСКОЕ НИЩЕБРОДСТВО

Депутатка из служанок - мадам Третьякова - та, что эксперт по детям низкого качества, устроила плач на лужайке по поводу депутатской зарплаты.

Мол, 35 000 грн. в месяц - это мало.

Мол, платят, с*ки. раз в месяц и нельзя спланировать расходы...

И в самом деле, как можно рассчитать на что потратить 1166 грн. в день.

На Бессарабский рынок с таким нищебродством просто стыдно зайти.

Да и в супермаркетах ситуация не легче.

Скажем, килограмм хамона "Лос Педрочес" стоит 1900 грн.

Или сырок Brie TM Cantorel - 320 грн.

Плюс всякие там овощи-фрукты, особенно не по сезону - просто разорение...

Это без вискаря и просекко.

За кабаки вообще можно не вспоминать.

Даже, если Коля-Велюр у себя в ресторации обеспечит внутрипартийную скидку...

И это еще счастье, что ни за жилье, ни за офис, ни за транспорт слуги не платят.

Но все равно жопа жопейная - "И у депутата нет никакой возможности, - всхлипнула служанка - отдать все необходимое Родине во время его каденции"...

Объяснив таким образом не совсем высокое качество собственной работы...

В чем именно остро нуждается Родина, служанка, правда, не уточнила.

Если в депутатских мозгах, то это не совсем по адресу...

Ибо больше всего Родина нуждается в том, чтобы эти слуги держались как можно дальше от участия в ее судьбе...

Но в любом случае абсолютно непонятно какого хрена сия мадам перлась в служанки, зная, что обрекает себя на пятилетку нищеты...

Тем более, что в отличие от настоящих корабельных баб, мадам Третьякова лишена возможности поднять пару копеек на стороне, подрабатывая рабочей сосной.

А взятки, судя по нищебродскому плачу, ей никто не предлагает...

Но , если все так хреново, может же уйти на более сытные хлеба...

Никто особо ее в парламенте и не держит..

Так что не удивляйтесь, если в вагонах метро начнут шариться слуги и служанка, причитая - Месье, же не манж па сис жур... Подайте что-нибудь на пропитание действующему депутату Верховной Рады...