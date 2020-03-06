Денис Шмыгаль в программе "Право на владу" поддержал идею подачи воды в Крым. Возникает вопрос: он меркантильный подлец, последовательный предатель или просто дурак?

А чего стоит его фраза: "Подача воды в Крым, но для наших граждан, а не для для оккупантов!"

Он как собирается определять, куда вода идет и кто ей пользоваться будет? Или он постанову примет о запрете употребления воды оккупантами в Крыму? Сц*ко, ну, где таких делают? Или что с ними делают, что они становятся феерическими муд@ками?

P.S. Верните Гончарука.

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