Подача води до Криму: Херсон звернувся з закликом до Зеленського

В четвер, 9 липня, депутати Херсонської міськради проголосували за звернення до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про неприпустимість подачі води в анексований Росією Крим.

Як повідомляє Крим.Реалії, "за" проголосували 32 депутати, не голосували за це звернення – 10 депутатів.

На засідання прийшли активісти з плакатами "Не можна поїти окупантів".

"Потрібно припинити будь-які інсинуації з приводу подачі води в окупований Крим. Поїти окупантів, надавати воду для підприємств і військових баз – неприпустимо", – заявив перед голосуванням депутат Сергій Волошинов.

Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко уточнив, що в тексті звернення прибрали спірні моменти, і депутати проголосували за документ у новій редакції.

krymr.com

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Криму через посуху місцева "влада" визнала, що не може впоратися з подачею води. У Сімферополі з кранів у оселях тече іржава рідина, а фільтри забиті піском і мулом.

Окупанти поскаржилися, що води в Севастополі вистачить до листопада.

МЗС України заявило, що країна не буде постачати до Криму воду, це проблема Росії як держави-окупанта і вона повинна нести за це відповідальність.