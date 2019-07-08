Почнуть з топ-чиновників: Зеленський назвав дату запуску Вищого антикорупційного суду

Вищий антикорупційний суд в Україні почне працювати з 5 вересня 2019 року.

Про це під час брифінгу 8 липня заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, однією з головних перешкод роботи органу була відсутність приміщення для нього.

"Це питання вирішене. 5 вересня суд почне розгляд справ щодо топ-корупції. Я всіх вас вітаю. У будівлі на проспекті Перемоги, що звучить дуже символічно, оскільки нас цікавить не боротьба з корупцією, а перемога над нею", – заявив український президент.

Майбутній запуск ВАКС він назвав вагомою перемогою в антикорупційній політиці. Також Зеленський подякував Європейському Союзу за виділення бюджету на боротьбу з корупцією.

Вищий антикорупційний суд – спеціалізований орган правосуддя, який був створений у результаті судової реформи 2016 року

Як писав OBOZREVATEL:

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