Почнуть з топ-чиновників: Зеленський назвав дату запуску Вищого антикорупційного суду

Вищий антикорупційний суд в Україні почне працювати з 5 вересня 2019 року.
Про це під час брифінгу 8 липня заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, однією з головних перешкод роботи органу була відсутність приміщення для нього.
"Це питання вирішене. 5 вересня суд почне розгляд справ щодо топ-корупції. Я всіх вас вітаю. У будівлі на проспекті Перемоги, що звучить дуже символічно, оскільки нас цікавить не боротьба з корупцією, а перемога над нею", – заявив український президент.
Майбутній запуск ВАКС він назвав вагомою перемогою в антикорупційній політиці. Також Зеленський подякував Європейському Союзу за виділення бюджету на боротьбу з корупцією.
Вищий антикорупційний суд – спеціалізований орган правосуддя, який був створений у результаті судової реформи 2016 року
Як писав OBOZREVATEL:
Законопроект про Антикорупційний суд Верховна Рада України ухвалила в червні 2018 року. Його підтримали 315 нардепів.
19 березня Вища рада правосуддя рекомендувала п'ятому президенту України Петру Порошенку призначити 35 з 39 кандидатів на посади в Антикорупційний суд.
11 квітня президент Петро Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду і Апеляційного вищого антикорупційного суду. Він зазначив, що цей крок завершив становлення незалежної антикорупційної інфраструктури.
У Вищому антикорупційному суді України працюватиме 130 осіб. Їхній зарплатний фонд складе більше 4 млн гривень.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся