"Починається серіал про зраду": в Росії Зеленському передбачили незавидну долю Саакашвілі

Нового главу України Володимира Зеленського чекає доля третього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі.

"Відмова Ради розглядати закони Зеленського — це ще квіточки. Незабаром нам усіх чекає в режимі реального часу перегляд захоплюючого серіалу, який можна назвати "Саакашвілі-2", — написала російська журналістка і письменниця Юлія Латиніна в "Новій газеті".

Вона нагадала, що Саакашвілі свого часу радикально реформував Грузію.

"Результатом цих реформ Михеїла Саакашвілі була насамперед одностайна, зашкалююча, позбавлена будь-яких раціональних рис ненависть всієї грузинської еліти".

Зеленський і Саакашвілі

Латиніна впевнена, що українського президента чекає така сама доля.

"Можна впевнено передбачити, що із Зеленським буде те ж саме. Його чекають зради найближчих союзників, тотальна кампанія щодо дискредитації і крижана байдужість європейських бюрократів. Втім, він все це знає. Це все вже було в серіалі "Слуга народу", — написала вона.

Журналістка зазначає, що "парадокс демократичних країн третього світу, які гостро потребують модернізації та реформ (буде це Україна чи Бразилія), полягає в тому, що для поліпшення життя країни президент має проводити ринкові реформи, він повинен робити державу якомога прозорішою".

"А для перемоги на наступних виборах він повинен робити рівно навпаки: він має роздавати ласі шматки держави друзям, які зі свого боку будуть контролювати для нього виборців. Чим біднішими будуть виборці, тим простіше їх буде купити друзям президента. Водночас іншої еліти в цьому суспільстві немає. Що ж робити? Нічого — дивитися і сподіватися, що Зеленський врахує помилки Саакашвілі. Адже процвітаюча Україна в якийсь історичний момент може стати прикладом для Росії, як процвітаючий Сінгапур свого часу став прикладом для Китаю. Ніхто не сказав, що буде легко. Як писав Клаузевіц про війну: "На війні все дуже просто, але найпростіші речі — дуже складні". Те ж можна сказати і про реформи в корумпованій, але вільній і схильній до Майданів країні", — підсумувала росіянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій передбачив Зеленському долю екс-президента Віктора Януковича, який порушував Конституцію.

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