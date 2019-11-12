Через два месяца после визита в Москву (07.09.2019), ходе которого по сухому пресс-релизу "говорящих усов Путина" Д. Пескова была обсуждена "региональная и международная проблематика", Нурсултана Назарбаева "посетила" гениальная идея. А не обойти ли Александр Рыгорыча Лукашенко в социалистическом соревновании на всем постсоветском пространстве за кумачовый вымпел "лучшего миротворца региона", организовав встречу В.Зеленского с В.Путиным? А вдруг два президента смогут "договориться об урегулировании конфликта на Донбассе"?

Причем, по словам Назарбаева Зеленский уже дал согласие на такую встречу, а Путин пока не отреагировал на предложение. "Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - сказал Назарбаев, выступая на пятом заседании политического форума "Астана клуб" во вторник в столице Казахстана.

Осмелюсь предположить, что чекист Володя, овладевший за полвека штабной культурой в совершенстве, как раз не только отреагировал, а, возможно, в момент той самой памятной сентябрьской встречи сформулировал и довел пожизненному лидеру казахской нации это предложение. Но просто пока не дал согласие на встречу, а это совершенно разные спорты. Ведь перед выходом отставного гэбиста на татами "клиент должен дозреть" в качалке, до, хотя бы внутреннего согласия на условия Кремля. Тогда и есть смысл с ним встречаться. Министерство М.Бабича, спецслужбы и пропагандисты как раз прямо сейчас усиленно работают над определением, на что Украина может согласиться, а на что нет. И самое главное - как сделать так, чтобы мир для нее был невыгодным и желательно позорным.

Что собственно и зашито в следующую цитату про кремлевскую хотелку с "выборами" марионеток и отводом украинских силовиков от оккупированных РФ украинских территорий. "Я разговаривал о такой встрече тет-а-тет. Мне кажется сейчас момент хороший. Зеленский получил очень большую поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос. Здесь вопрос заключается в том, как избрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывод всех вооруженных формирований", - сказал казахстанский лидер.

Назарбаева "поддерживает" эксперт фонда Stiftung Wissenschaftund Politik при Немецком институте по международным вопросам и безопасности в Берлине, доктор политических наук Университета Мангейма Сьюзан Стюарт, которая в интервью изданию "Апостроф" заявила, что: "После подписания "формулы Штайнмайера" осталось несколько нерешенных вопросов. В частности, о выборах и их условиях, и в чем заключается особый статус для Донбасса". Вот только она добавила крайне интересную вещь, о которой Назарбаев умолчал: "чтобы решить конфликт, обе стороны - Украина и Россия - должны быть готовы двигаться вперед и делать уступки. Российская сторона этого не собирается делать, поэтому я не уверена, что удастся на самом деле добиться прогресса".

"Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан… Не нужно тормозить и не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры" - так же указал Назарбаев.

С учетом того, что "Восток - дело тонкое", в данной части выступления Нурсултана Абишевича присутствует сразу три важных посыла, которые легко читаются между строк:

- во-первых, судя по всему Путин с Назарбаевым в сентябре, судя по всему, договорились, что Казахстан "пока не трогают", но - "играть придется по правилам", по крайней мере, относительно "международной повестки". В таком контексте - это важнейший посыл Путина, озвученный со стороны Казахстана для А.Лукашенко от: "нечего заигрывать с Западом" до "можем и без тебя обойтись". Причем во всех смыслах и не только на международном уровне. Возможные последствия лично для белорусского президента и для страны в целом понятны, ведь от статуса сателлита до аннексии один шаг. В этот контекст великолепно укладывается и предложение о переезде "Минска" в "Астану". Лететь, конечно, дальше, зато Путину не придется наблюдать заигравшуюся с Западом физиономию Лукашенко. Что для последнего очень плохой сигнал.

- во-вторых, думаю, что сомнений относительно того, что В.Путин хочет прекратить военные действия на Донбассе сомнений ни у кого не вызывает, вот только: почему и на каких условиях? Они понятны и, можно сказать, "прозрачны": желание вызвано необходимостью снятия антироссийских санкций и ничем более. А требования к нашей стране остаются неизменными – Донбасс возвращают на кремлевских условиях, он России абсолютно не нужен. Но за это – Украина должна потерять саму возможность евроинтеграции, что в последствие в любом случае приведет к полной утрате независимости. И это без вариантов.

- в-третьих, Назарбаев прямо озвучил всем известный факт, что на Донбассе "присутствуют российские силовые структуры". Настало время правды как в фильме-интервью Путина о Крыме? Вряд ли, видимо в Кремле просчитали, что при всей поддержке в некоторых вопросах со стороны ФРГ и Франции при давлении на Украину, которое регулярно происходит во время "Нормандского формата", прямые переговоры один на один все-таки выгоднее. Выйти на них возможно за счет косвенного признания российской агрессии, тем более санкции за это все равно уже введены.

Выступление Назарбаева вызывает ощущение "дежа вю" ведь не так давно, на встрече с украинскими журналистами в Минске, Лукашенко, порол всю ту же кремлевскую "правду-матку" касаясь ситуации в Украине: "Я бы пошел на всё. Проведение выборов? Пошел бы на проведение выборов… Я хочу, чтобы вы поняли мою позицию: надо делать любые шаги для того, чтобы эта война была прекращена, и эта территория начала возвращаться в Украину. Война закончится рано или поздно, главный вопрос - чтобы этот кусок благодатной земли вернуть в Украину, это величайшая ценность. И поэтому нужно делать любые шаги - по Штайнмайеру, не по Штайнмайеру".

Кажется, это то, чего не хватало в высказываниях Нурсултана Абишевича, конкретики в предложениях, которые говоря простым языком можно сформулировать как: "сдавайтесь на любых условиях".

Как говорится, итого: в данный момент проходит очередной этап спецоперации России, конечной целью которой является "впихнуть" оккупированные территории в состав нашего государства на своих условиях с задействованием всех доступных персоналий.

В очередной раз повторюсь. Основная задача Кремля – она неизменна: создание на территории Украины слабоконтролируемого властями "анклава", что приведет к приостановке евроатлантической интеграции нашей страны и, в то же время, позволит России поднять вопрос о снятии с нее санкций. Нам такое надо?

При всех его минусах, "Нормандский формат" поинтереснее будет, поскольку заключить выгодный для Москвы условный "Минск" или "Астану" два, три или четыре посложнее будет.

Именно это очень хорошо понимает Путин, а вот что думают по этому поводу у нас?

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