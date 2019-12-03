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3 грудня • оновлено в 14:33
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Андрій Деркач
Андрій Деркач
Український політик Всі статті автора

Почему демократы стали давать Сергею Лещенко меньше денег? Потому что он много свистит

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Наш "друг" Сергей Лещенко подготовил видео для "Канала 24", в котором обвинил меня и Дубинского во вмешательстве в выборы президента США. Еще раз по ключевым словам: Лещенко, обвинил, выборы в США, вмешательство. Не хотелось бы забытого Сережу делать опять популярным, но раз он так просит…

Вместо ответа на "Сережину методичку", публикую посты с его Фейсбука, которые он стыдливо затер после победы Трампа, с самопризнанием по вмешательству в избирательную кампанию Президента США. На стороне демократов, разумеется. Что, Сергей Анатольевич, так разошелся, что вышел на самого себя?

Также можно задать Лещенко вопрос о связи с советниками Байдена. А именно, не обещал ли он им в телефонном разговоре собрать пресс-конференцию прямо на входе в комплекс “Парковый” в случае появления в Украине Джулиани? И физически не пускать его к Президенту Украины перед камерами? Это было тогда, когда Лещенко еще пускали в штаб Зеленского. Давно, то есть.

Или он будет отнекиваться, пока пользователи интернет не услышат его голос на записи?

;-)

Также интересно, советовал ли Лещенко 6 сентября 2016 года первому заму директора НАБУ Углаве и его помощнице Чиж допросить Ларри Кинга по делу Манафорта в аккурат под занавес президентской кампании в США?

Такой себе привет украинского грантоеда заокеанскому коллеге. Или тоже не было, Сережа?

Еще желательно сложить посты Лещенко по вмешательству в выборы Президента США с появлением именно в августе 2016 в Украине Йованович.

Можно сопоставить звонки по мессенджерам и мобильному с руководителями НАБУ и посольства США с мая по ноябрь 2016 года и понять, кто конкретно рисовал и редактировал ксерокопии "черной бухгалтерии" Партии Регионов. К этому прибавить выступления Лещенко в прессе.

По одному скрипту все выйдет.

В целом, возвращаясь к упомянутому видеовбросу, бросается в глаза, что как-то не тщательно переписан в видеообращении материал советника Байдена Майкла Карпентера от 26 ноября 2019. То ли конспект, то ли озвучка хромает. Есть ошибки в абзацах, напутаны слова. Но, надеюсь, принимающие работу сильно сверять не будут.

А вообще, тяжело Сергей Анатольевич, да? Это не про заём на квартиру врать.

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Автор
Андрій Деркач Андрій Деркач
Особа
Сергій Лещенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Деркача
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Це мені нагадує секс жаби з гадюкою. Дубінській-Лєщєнко, два продажних прохіндєя.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Бедного Сырожу ещё не трудоустроили.Его коллеги по грантоедскому цеху Наем и Залищук уже вовсю трудятся в новой старой команде.
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Московец Леонид
Московец Леонид
Павуки уже в одній банці..!!Обоє рябоє..!!
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