"Почекаємо наступного!" У поведінці Путіна побачили лячний нюанс

Президент Росії Володимир Путін не скутий терміном своєї каденції, тому він може просто чекати наступного президента США, який заговорить про зняття санкцій з РФ.

Таку думку виссказал в інтерв'ю "Апострофу" Павло Казарін. До такої думки він дійшов, спираючись на останні рішення Парламентської асамблеї Ради Європи по дискусії про повернення Росії права голосу в ПАРЄ.

За його словами, цілком може бути, що слідом за цим кроком почнеться інша дискусія про скасування санкцій проти Росії.

"Ми бачимо, що США сьогодні занурюються у передвиборний рік, тому що у 2020 році у них - президентські вибори і, можливо, вони сьогодні не будуть так пильно вдивлятися в події в Україні. Володимир Путін, найголовніше, не скутий тим, чим скутий будь-який інший політик в будь-якій країні – не скутий терміном своєї каденції. Давайте порахуємо: Путін прийшов в уряд при Клінтоні, потім було два терміни Буша, потім було два терміни Обами, зараз Трамп. Трамп для нього - це четвертий або п'ятий американський президент, причому Путін міркує в такій матриці: окей, не домовимося з цим, почекаємо наступного", - вважає Казарін.

Він також відкинув можливість повалення влади Путіна в Росії методом народного повстання.

Володимир Путін GoGetNews

"По-перше, тому що там інший формат політичної культури, тому що російські громадяни звикли боятися російського державного Левіафана, а найголовніше, що потрібно розуміти, що ніякої травоїдної позиції у російських силовиків щодо будь-якого протесту не буде. Тобто не можна собі уявити сценарій російського "майдану", наприклад, на Красній площі - там просто все відразу зачистить ОМОН. Якщо потрібно буде кинути БТР, то кинуть БТР. Якщо потрібно буде кинути гусеничну техніку, кинуть гусеничну техніку, тому що російське керівництво сприймає будь-який компроміс як поразку", - підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія намагається домовиться з США про свободу дій в Україні в обмін на невтручання в спроби Вашингтона подолати режим Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

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