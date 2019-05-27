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/Політика

"Почекаємо наступного!" У поведінці Путіна побачили лячний нюанс

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Президент Росії Володимир Путін не скутий терміном своєї каденції, тому він може просто чекати наступного президента США, який заговорить про зняття санкцій з РФ.

Таку думку виссказал в інтерв'ю "Апострофу" Павло Казарін. До такої думки він дійшов, спираючись на останні рішення Парламентської асамблеї Ради Європи по дискусії про повернення Росії права голосу в ПАРЄ.

За його словами, цілком може бути, що слідом за цим кроком почнеться інша дискусія про скасування санкцій проти Росії.

"Ми бачимо, що США сьогодні занурюються у передвиборний рік, тому що у 2020 році у них - президентські вибори і, можливо, вони сьогодні не будуть так пильно вдивлятися в події в Україні. Володимир Путін, найголовніше, не скутий тим, чим скутий будь-який інший політик в будь-якій країні – не скутий терміном своєї каденції. Давайте порахуємо: Путін прийшов в уряд при Клінтоні, потім було два терміни Буша, потім було два терміни Обами, зараз Трамп. Трамп для нього - це четвертий або п'ятий американський президент, причому Путін міркує в такій матриці: окей, не домовимося з цим, почекаємо наступного", - вважає Казарін.

Він також відкинув можливість повалення влади Путіна в Росії методом народного повстання.

Володимир Путін

Володимир Путін

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"По-перше, тому що там інший формат політичної культури, тому що російські громадяни звикли боятися російського державного Левіафана, а найголовніше, що потрібно розуміти, що ніякої травоїдної позиції у російських силовиків щодо будь-якого протесту не буде. Тобто не можна собі уявити сценарій російського "майдану", наприклад, на Красній площі - там просто все відразу зачистить ОМОН. Якщо потрібно буде кинути БТР, то кинуть БТР. Якщо потрібно буде кинути гусеничну техніку, кинуть гусеничну техніку, тому що російське керівництво сприймає будь-який компроміс як поразку", - підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія намагається домовиться з США про свободу дій в Україні в обмін на невтручання в спроби Вашингтона подолати режим Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

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Особи
Володимир ПутінПавло Казарін
Місце
Росія
Теги
РосіяСШАЄвросоюз
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Во-первых, потому что там иной формат политической культуры" во-первых, пример Украины наглядно показал российскому обществу, к чему приводят госперевороты, а нынешняя власть хоть и не совершенна (а какая совершенна), но все же в свое время вывела страну из войны, разрухи и жизни от кредита-до кредита, что сейчас и происходит в Украине.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Мы если и будем менять президента и власть , то путём выборов , а не скачками на площадях, т.е согласно конституции страны и демократических процедур! Хватит с нас 90-х годов!
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Булдакова Светик
Булдакова Светик
Спаcибо томy, ктo покaзaл мне этот прекpаcный caйт http://difimas.com/0v57lyc Пpоcтo пройдя проcтoй опрос пoлyчилa пoчти полyгoдовyю зарплатy)) Пользyйтесь, пока eщe еcть вoзмoжноcть=)
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