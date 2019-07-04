"Почався "зоряний час": Портников назвав нову небезпеку Медведчука

Впливовість глави політичної ради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука пояснюється лише його зв'язками з президентом РФ Володимиром Путіним.

Таку точку зору для порталу "Грані.ру" висловив український журналіст Віталій Портников. Він зазначив, що Медведчук, який абсолютно не популярний в Україні, все одно успішно скуповує великі телеканали, проводить обмін полоненими і веде на вибори в парламент партію, яка має шанси туди увійти.

"У чому ж тоді причина такої впливовості, такого непересічного успіху? А причина ця дуже проста. Віктор Медведчук – тінь. Тінь Путіна. Тінь Путіна в Україні", – висловився Портников.

Він нагадав, що Медведчук став "переговірником" між владою України і Росії ще за часів президентства Леоніда Кучми.

"З тих пір Медведчуку супроводжує тільки удача. За будь-якої української влади, в будь-якій ситуації", – зазначив журналіст.

Путін і Медведчук sprotyv.info

На його думку, за шостого президента України Володимира Зеленського у Медведчука "почався зоряний час".

"При недосвідченому президенті, оточеному особами з відсутньою компетенцією, при щирому нерозумінні Володимиром Зеленським та його радниками справжніх цілей і намірів Володимира Путіна будь-яка тінь отримає нову велич. Зеленський буде з кожним днем дрібнішати, втрачати рейтинг і розуміння, що робити і як з усім цим впоратися. Перетворюватися в тінь. А тінь Путіна буде з кожним днем набувати обсяг і нові можливості", – підсумував Віталій Портников.

Як писав OBOZREVATEL, у червні після покупки телеканалу Zik нардепом Тарасом Козаком, соратником скандального політика-опозиціонера Віктора Медведчука, багато співробітників компанії заявили про звільнення.

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