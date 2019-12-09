Переговори Зеленського з Путіним в "нормандському форматі": відео першої зустрічі

У Парижі почалася зустріч президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним в "нормансдком форматі".

У переговорах також беруть участь лідери Німеччини Ангела Меркель і Франції Еммануель Макрон. Офіс президента запустив пряму трансляцію з Єлисейського палацу, яку незабаром був змушений перервати.

Зеленський, Макрон, Путін і Меркель

В Офісі президента пізніше підтвердили, що Зеленський і Путін зустрінуться тет-а-тет до прес-конференції "нормандської четвірки", яка запланована на 22:00 (за київським часом).

Путин, Меркель, Макрон, Зеленский: В Париже началась встреча в "нормандском формате" pic.twitter.com/WYzclbdNb4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Зал Мюрата, где пройдет встреча в нормандском формате, выглядит аскетично. Пока тут разливают воду pic.twitter.com/lbHomDxNPs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Зеленський, Путін, Меркель і Макрон уперше сіли за один стіл — зустріч "нормандської четвірки" офіційно почалася pic.twitter.com/m9hUwx8lII — hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2019

Путин между Меркель и Макроном, Зеленский напротив pic.twitter.com/rWmphSr6B9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 9, 2019

Як писав OBOZREVATEL, раніше спікер українського президента розповіла, що на саміті Зеленський буде піднімати питання термінів повернення полонених українців, припинення вогню і виведення військ противника з Донбасу.

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