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9 грудня • оновлено в 19:21
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Переговори Зеленського з Путіним в "нормандському форматі": відео першої зустрічі

14.1т
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У Парижі почалася зустріч президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним в "нормансдком форматі".

У переговорах також беруть участь лідери Німеччини Ангела Меркель і Франції Еммануель Макрон. Офіс президента запустив пряму трансляцію з Єлисейського палацу, яку незабаром був змушений перервати.

Зеленський, Макрон, Путін і Меркель

Зеленський, Макрон, Путін і Меркель

В Офісі президента пізніше підтвердили, що Зеленський і Путін зустрінуться тет-а-тет до прес-конференції "нормандської четвірки", яка запланована на 22:00 (за київським часом).

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Спершу Путін! Зеленський раптово захотів змінити хід саміту в Парижі

Як писав OBOZREVATEL, раніше спікер українського президента розповіла, що на саміті Зеленський буде піднімати питання термінів повернення полонених українців, припинення вогню і виведення військ противника з Донбасу.

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Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Ангела Меркель Еммануель Макрон
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Кто интересно инструктаж проводил зеле перед отлетом,тез троих понятно что никто
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . а для экономики Неньки ПОХ если не будет что-то подписано . . . наоборот . . . Путляра понял - что простым передавливанием западного сыра под трактором Расею не поднять
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
А шо свидомит такой весёлый? Сбылась мечта идиота?
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