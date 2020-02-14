Почали з України: в Мюнхені затвердили 12 мирних кроків для Донбасу

На Мюнхенській конференції безпеки перша заява була присвячена Україні. Крім того, її учасники узгодили 12 кроків, які посприяють посиленню безпеки на її територіях, а також в євроатлантичному регіоні.

Переклад цих ключових позицій опублікував на своїй сторінці у Facebook український журналіст Валерій Калниш.

Крок 1. Відновлення СЦКК (ця ініціатива необхідна для більш активної реалізації плану з припинення вогню. Як відомо, Росія залишила комісію кілька років тому).

Крок 2. Переговори про бойові дії на рівні N4 (пропонується розширити теми переговорів в "нормандському форматі" і включити туди тему бойових дій, а також їх припинення).

Крок 3. Розширення свободи пересування (пропонується збільшити кількість пунктів пропуску).

Крок 4. Пошук зниклих безвісти.

Крок 5. Планування і реалізація ініціативи з розмінування.

Крок 6. Реконструкція Донбасу (вивчення економічного потенціалу, створення донорського фонду за участю ЄС, західних компаній. До фонду також запропоновано приєднатися Росії).

Мюнхенська конференція

Крок 7. Створення зони вільної торгівлі (як можливість відновлення Донбасу пропонується створити там ЗВТ з, відповідно, іншим оподаткуванням).

Крок 8. Підтримка дорожньої карти щодо санкцій (якщо сторони погоджуються на "Мюнхенську ініціативу", то виконання закріплених в ній пунктів може стати підставою для перегляду санкцій проти Росії).

Крок 9. Усунення радіаційної небезпеки (вивезення радіоактивних, отруйних для екології Донбасу речовин. Адже зараз на Донбасі знаходиться понад 1200 таких джерел токсичності).

Крок 10. Новий діалог між євроатлантичними структурами про побудову взаємної безпеки (один з планів щодо повернення впливу Заходу – активна робота із забезпечення безпеки в регіоні між МЗС).

Крок 11. Підтримка та визначення сфер взаємодії між ЄС і Росією (Калниш уточнив, що таким чином Росію намагаються повернути до сім'ї цивілізованих країн. Так, їй пропонують активніше співпрацювати в гуманітарній сфері: наприклад, в науці і дослідженнях, транскордонному та регіональному співробітництві, співпраці в галузі зміни клімату та навколишнього середовища. Однак згадка Мінських угод збережена).

Крок 12. Новий національний діалог про особистість. "Новий інклюзивний національний діалог по всій Україні бажаний і може бути запущений якомога швидше. Цей діалог повинен включати осіб, які формують громадську думку, провідних вчених і міжнародно визнаних експертів. Слід докласти зусиль для взаємодії України зі своїми сусідами, особливо Польщею, Угорщиною і Росією. Цей діалог повинен стосуватися теми історії та національної пам'яті, мови, ідентичності й досвіду меншин. Це повинно включати терпимість і повагу до етнічних і релігійних меншин – як в сім'ї, так і в більш широкому контексті – для досягнення ширшої інклюзивності та соціального єднання", – процитував останній пункт журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 лютого в Німеччині почалася Мюнхенська міжнародна конференція з питань безпеки.

Вона буде присвячена темам конфліктів і роззброєння, питань клімату та охорони здоров'я. На конференцію збираються близько 35 керівників держав і урядів.

На борту літака в Мюнхен серед українських делегатів конференції помітили п'ятого президента Петра Порошенка, голову комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса і представників партії "Слуга народу".

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