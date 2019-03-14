"Побудуємо нову країну": Гриценко і Добродомов підписали меморандум

Лідер "Громадянської позиції", кандидат у президенти України Анатолій Гриценко підписав меморандум з лідером "Народного контролю" Дмитром Добродомовим. Його метою є співпраця демократичних сил для побудови якісно нової країни.

Це сталося в ході спільної прес-конференції політиків 14 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ви бачили в динаміці, що команда формується ще з осені. Для неї важливо зробити справу. На одну платформу стали люди, які поділяють спільні принципи: відтягнути країну від прірви, від мародерства і побудувати нову державу. Процес об'єднання активно тривав до 7 березня. І всі ті, для кого держава важливіша за власні амбіції, об'єдналися", — сказав Гриценко.

Він зазначив, що об'єднані демократичні сили мають намір змінити виборче законодавство і спільно сформувати новий уряд.

"Хто далі приєднається — побачимо. Зараз інтереси країни важливіші. Має сказати своє слово і громадський сектор. Промовчати не може ніхто. Ні Святослав Вакарчук, ні інші діячі. Кожен має сказати своє слово", — наголосив кандидат у президенти.

Гриценко і Добродомов Скріншот відео

Добродомов підтримав його і додав, що всі відповідальні політики вже сказали своє слово, вирішивши об'єднати сили в боротьбі за нове життя України.

"Я переконаний, що країну треба міняти на всіх щаблях. Нам потрібен новий чесний президент, парламентська кампанія з більшістю, яка підтримає ініціативи нового президента, місцеві вибори. Фактор об'єднання важливий тим, що тепер буде достатньо людей для змін. Ми йдемо перемагати", — зазначив лідер "Народного контролю".

Зі свого боку Гриценко наголосив, що до українців треба ставитися не як до дітей і годувати їх порожніми обіцянками, а як до дорослих громадян: говорити навіть гірку правду, готувати до важкої і ефективної роботи.

"Я йду лише на один президентський термін. Я не буду дивитися на рейтинги там, де треба ухвалювати важливі рішення", — пообіцяв він.

За словами Гриценка, головною перевагою об'єднаних демократичних сил є те, що вони чітко розуміють проблеми народу, мають план дій для їхнього вирішення, а також єдині, хто створив дієву команду.

"На цьому шляху мені досить одного терміну. Потрібна тільки підтримка людей. І тоді ми це зробимо. Ми показали, що демократи здатні об'єднуватися, і зруйнували міф Банкової. Щодо схем на крові не домовиться ніхто. Нехай влада пакує валізи, але знає, що кордон не перетне, якщо порушила закон", — підсумував Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 лютого лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка помітили з мером Львова Андрієм Садовим в одному з ресторанів Києва.

Гриценко повідомив, що на зустрічі обговорювалося висунення на вибори єдиного кандидата від демократичних сил.

1 березня Садовий зняв свою кандидатуру на посаду президента на користь Гриценка. Про це лідер політичного об'єднання "Самопоміч" заявив на брифінгу.

Також 1 березня зняти свою кандидатуру на користь Гриценка вирішив кандидат у президенти Дмитро Гнап.

Голова партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов вирішив зняти свою кандидатуру з виборів на підтримку лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка 7 березня.

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