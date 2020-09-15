Как в Украине коррупцию победили…

Зеленский на стадионе говорил, что Порошенко коррупционер, а он приходит бороться с коррупцией. Да, он некомпетентный, но честный парень, который никому не даст воровать и своих прикрывать не будет. Почему не будет? Да потому что он же хороший парень. И депутат Юрченко, наверняка, тоже хороший парень. Безработный мажоритарщик от слуги народа не мог бы быть другим.

В общем, обещал бороться с коррупцией.

И борется. Не щадя живота своего.

Только вот один момент.

Зеленский еще не президент и коррупция процветает. Кажется, год так 2016-й на дворе. Кстати, правда что процветает, но это другой вопрос. И так, Зеленский еще шутит шутки на сцене, а НАБУ проводит спецоперацию "агент Катерина" и ловит за шаловливые ручки нардепа Розенблата. Из провластной партии. И Роземблата лишают неприкосновенности. Он еще не сидит, но перспектива имеется. Надежда по крайней мере.

А теперь, Зеленский уже президент и шутки у него уже не такие смешные. НАБУ проводит спецоперацию "агент Катерина 2" и ловит за шаловливые ручки нардепа Юрченко. Из Слуги народа. Но его не могут лишить неприкосновенности. И вообще, "тупо нема повноважень".

И так. Вроде бы настала эпоха борьбы с коррупцией. И даже отменили депутатскую неприкосновенность. По крайней мере, всем об этом рассказали.

Но теперь идентичная операция НАБУ не приводит к результату, который был в тот момент, когда была эпоха коррупции.

Это как вообще объяснить? Операция один в один. НАБУ, оказывается, повторяется. Но если депутаты ведутся, то почему бы и нет. Но почему-то теперь, в новую эпоху честных привлечь к ответственности про властного депутат стало тяжелее. Т. е коррупция сейчас под большей защитой, чем она была до прихода Зеленского к власти? И как это еще объяснить по-другому?

И да, до Зеленского Конституционный Суд уничтожал статью о незаконном обогащении, вызывая аплодисменты коррупционеров. Но при Зеленском Конституционный Суд бьет прямо по НАБУ. И прямо по требованию коррупционеров. Какие существенные изменения мы наблюдаем в вопросе борьбы с коррупцией. А что еще?

Депутатов Слуги народа, которые потеряли неприкосновенность, оказывается, невозможно привлечь к ответственности

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И это все называется "побороть коррупцию"? И когда мы услышим сакраментальное, что если не можешь побороть коррупцию, то надо ее возглавить?