Побори у школі: скандал навколо торта і "добровільних" внесків (відео)

На шкільному святі дівчинці не дали торт, бо мама не здала на нього гроші. Сталося це у Харкові, але цькування дітей через те, що батьки відмовляються робити внески у фонд школи, не рідкість.За новим законом "Про освіту" окрім держави, грантів чи, приміром, прибутку від надання в оренду приміщень, школа може отримувати фінансування і через добровільні внески, зокрема батьків. Сума не може бути фіксованою, а лише рекомендованою. Втім на практиці все інакше. Руслана переслала DW переписку у вайбері. Там ні про яке бажання не йдеться.