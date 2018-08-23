Поблизу Парижа нападник зарізав двох людей

Поліція повідомляє, що "нейтралізувала" нападника. За даними телеканалу BFM TV, зловмисник кричав "Аллах акбар". "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку.У місті Трапп, що неподалік Парижа, у четвер, 23 серпня, невідомий з ножем зарізав двох людей і серйозно поранив іще одну особу. Цю інформацію підтвердила місцева влада у Twitter. Як повідомляє французька поліція, нападника "нейтралізували і вбили". Міністр внутрішніх справ Жерар Коллом пообіцяв швидку реакцію та розслідування інциденту.

Джерело інформагенції Reuters у французькому міністерстві повідомило, що убиті - це мати і сестра нападника, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Мотиви нападу поки що достеменно невідомі, однак, за даними телеканалу BFM TV, зловмисник кричав "Аллах акбар". Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад, однак не представила доказів того, що атака була організована саме за участі ІД.

Населення Траппа - близько 30 тисяч жителів. Містечко є помітно біднішим за сусідні околиці Парижа, до яких належить зокрема і Версаль. Інформагенція AFP повідомляє, що в Траппі живе велика мусульманська громада, серед якої є і екстремісти - салафіти. Близько 50 жителів Траппа підозрюються у поїздках до Сирії та Іраку для участі у війні на боці ісламістських угруповань.