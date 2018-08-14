МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
БлогиСвіт

Поблизу Генуї обвалився автомобільний міст

121

В італійському місті Генуя обвалився автомобільний міст. Тривають рятувально-пошукові роботи.У портовому італійському місті Генуї у вівторок, 14 серпня, частково обвалився чотирисмуговий автомобільний міст, інформує агенція AP.

Обвал ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Місцеві ЗМІ повідомили, що зруйнована 200-метрова секція мосту над індустріальним районом міста.

За попередніми даними, під час трагедії на нині зруйнованій частині мосту перебували щонайменше 10 автомобілів. Можливі жертви. Наразі ведуться рятувально-пошукові роботи.

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги