Поблизу Генуї обвалився автомобільний міст

В італійському місті Генуя обвалився автомобільний міст. Тривають рятувально-пошукові роботи.У портовому італійському місті Генуї у вівторок, 14 серпня, частково обвалився чотирисмуговий автомобільний міст, інформує агенція AP.

Обвал ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Місцеві ЗМІ повідомили, що зруйнована 200-метрова секція мосту над індустріальним районом міста.

За попередніми даними, під час трагедії на нині зруйнованій частині мосту перебували щонайменше 10 автомобілів. Можливі жертви. Наразі ведуться рятувально-пошукові роботи.