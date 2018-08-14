Поблизу Генуї обвалився автомобільний міст

В італійському місті Генуя обвалився автомобільний міст. Тривають рятувально-пошукові роботи.У портовому італійському місті Генуї у вівторок, 14 серпня, частково обвалився чотирисмуговий автомобільний міст, інформує агенція AP.
Обвал ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Місцеві ЗМІ повідомили, що зруйнована 200-метрова секція мосту над індустріальним районом міста.
За попередніми даними, під час трагедії на нині зруйнованій частині мосту перебували щонайменше 10 автомобілів. Можливі жертви. Наразі ведуться рятувально-пошукові роботи.
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