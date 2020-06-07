Побиття нардепа Заславського під Житомиром: у "Слузі" розкрили деталі НП

Народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Заславського дійсно побили на автозаправці біля села Зарічани Житомирської області.

Цю інформацію підтвердила hromadske заступниця глави фракції Євгенія Кравчук.

Юрій Заславський

"Так, дійсно відбувся такий інцидент. Відбулась словесна перепалка в черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і наніс кілька ударів", – зазначила вона.

За словами нардепки, Заславський не знає чоловіка, який його вдарив.

"Схоже на побутовий конфлікт", – вважає Кравчук.

Вона додала, що Заславський написав заяву в поліцію.

Як писав OBOZREVATEL, у ході бійки 38-річний нардеп впав на землю і втратив свідомість. Він отримав травми – садна і подряпини обличчя, але від госпіталізації відмовився.

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