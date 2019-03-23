|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Побігли до Путіна": Порошенко різко висловився про візит Бойка і Медведчука у Кремль

1.9тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко вважає, що голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук та кандидат у президенти від цієї партії Юрій Бойко "об'єднуються проти України".

Про це він сказав у виступі на Раді регіонального розвитку в Чернівцях, коментуючи їх зустріч з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим у Москві, повідомляє прес-служба глави держави.

"Ви бачили новини та відео з Кремля. Побігли до Путіна. Вони економіку обговорюють. Вони обговорюють як посадити знову Україну на російську "газову голку". Вони вже союзи обговорюють, які будуть створені після президентських виборів, після парламентських виборів", – зазначив Порошенко.

Новини
"Тягне на кримінал": в Україні пообіцяли "втішну" зустріч Бойку та Медведчуку після Москви

"Побігли до Путіна": Порошенко різко висловився про візит Бойка і Медведчука у Кремль

Ukranews.com

За його словами, не зумівши прорвати фронт на сході, подолати, розірвати Україну, Кремль зараз уже не соромиться підривати нашу єдність зсередини.

"Ось майбутня парламентська коаліція – з Кремля пряма пропозиція і відповідна реакція ЗМІ", – сказав Порошенко.

"Економіку вони обговорюють, у той час як наші хлопці гинуть на фронті", – додав президент.

За словами глави держави, саме тому зараз російська пропаганда хоче очорнити і принизити в очах українців все, що зроблено. Він у черговий раз підкреслив, що Путін ніколи не змириться з тим, що Україна вийшла зі сфери впливу Росії, ніколи не змириться з тим, що "ми зробили свій вибір євроінтеграційного шляху розвитку держави".

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ заявила, що "в межах своєї компетенції у стислі терміни надасть правову оцінку візиту громадян України Юрія Бойка і Віктора Медведчука до одного з лідерів країни-агресора і їхнім заявам".

Керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов заявив, що скандал навколо Бойко і Медведчука є спробою спецслужб РФ відвернути увагу СБУ від схеми підкупу українських виборців кандидатом, "який влаштовує Кремль".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Петро ПорошенкоВолодимир ПутінВіктор МедведчукЮрій Бойко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
1
3
Смішно
18
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Matushyn Anatoliy
Matushyn Anatoliy
Петя, забери у низ гражданство, как ты с другими поступал! А если нет - то тогда ты с ними в сговоре.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
van Dijk Max
van Dijk Max
пэця так старался поднять тарифы на фффсе и сичас ет рухнет , не дадим супостату облегчить нашу жисть , а бум як комсомольцы чукотки создавать себе трудности и с ними бороться
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Завидует, рагуль порхатый. Чует, чмо шоколадное,шо друзи-американцы сдадут.Сам бы не прочь облизать сапог Московского царя,но потяг ушел. Думать было треба,когда Россию и Владимира Владимировича дерьмом обливал)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки