"Побігли до Путіна": Порошенко різко висловився про візит Бойка і Медведчука у Кремль

Президент України Петро Порошенко вважає, що голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук та кандидат у президенти від цієї партії Юрій Бойко "об'єднуються проти України".

Про це він сказав у виступі на Раді регіонального розвитку в Чернівцях, коментуючи їх зустріч з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим у Москві, повідомляє прес-служба глави держави.

"Ви бачили новини та відео з Кремля. Побігли до Путіна. Вони економіку обговорюють. Вони обговорюють як посадити знову Україну на російську "газову голку". Вони вже союзи обговорюють, які будуть створені після президентських виборів, після парламентських виборів", – зазначив Порошенко.

Ukranews.com

За його словами, не зумівши прорвати фронт на сході, подолати, розірвати Україну, Кремль зараз уже не соромиться підривати нашу єдність зсередини.

"Ось майбутня парламентська коаліція – з Кремля пряма пропозиція і відповідна реакція ЗМІ", – сказав Порошенко.

"Економіку вони обговорюють, у той час як наші хлопці гинуть на фронті", – додав президент.

За словами глави держави, саме тому зараз російська пропаганда хоче очорнити і принизити в очах українців все, що зроблено. Він у черговий раз підкреслив, що Путін ніколи не змириться з тим, що Україна вийшла зі сфери впливу Росії, ніколи не змириться з тим, що "ми зробили свій вибір євроінтеграційного шляху розвитку держави".

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ заявила, що "в межах своєї компетенції у стислі терміни надасть правову оцінку візиту громадян України Юрія Бойка і Віктора Медведчука до одного з лідерів країни-агресора і їхнім заявам".

Керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов заявив, що скандал навколо Бойко і Медведчука є спробою спецслужб РФ відвернути увагу СБУ від схеми підкупу українських виборців кандидатом, "який влаштовує Кремль".

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