"Побачили ідола і моляться": Зеленському напророкували сумне майбутнє в Україні

Президента України Володимира Зеленського чекає стрімка втрата рейтингу.

Такий прогноз зробив Віктор Бобиренко з Бюро аналізу політики, передає Reuters. Саме він ще в 2015 році передбачив зростання популярності Зеленського.

За словами аналітика, через п'ять років Зеленський втратить свою посаду через популярність, яку можна буде виміряти в однозначних числах.

"Зеленський був просто актором, що грає роль, а тепер він перетворюється з хлопчика в того, хто усвідомив, яка у нього сила. І ця сила полягає в тому, що український народ вірить в диво. Ми не ходимо до церкви, і ми йдемо до телевізора. По телевізору вони побачили ідола, якому зараз моляться", - сказав Бобиренко.

Володимир Зеленський Фото: informator.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український письменник заявив, що президентство Зеленського може закінчитися достроково.

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