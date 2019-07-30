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"Побачили ідола і моляться": Зеленському напророкували сумне майбутнє в Україні

7.2т Читати матеріал російською

Президента України Володимира Зеленського чекає стрімка втрата рейтингу.

Такий прогноз зробив Віктор Бобиренко з Бюро аналізу політики, передає Reuters. Саме він ще в 2015 році передбачив зростання популярності Зеленського.

За словами аналітика, через п'ять років Зеленський втратить свою посаду через популярність, яку можна буде виміряти в однозначних числах.

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"Зеленський був просто актором, що грає роль, а тепер він перетворюється з хлопчика в того, хто усвідомив, яка у нього сила. І ця сила полягає в тому, що український народ вірить в диво. Ми не ходимо до церкви, і ми йдемо до телевізора. По телевізору вони побачили ідола, якому зараз моляться", - сказав Бобиренко.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Фото: informator.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український письменник заявив, що президентство Зеленського може закінчитися достроково.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Украинский народ-мудрый. Он всегда выбирает самого лучшего
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Макарский Александр, не тебе, свинья расейская, про нас говорить. Иди, жолуди жуй.
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Макарский Александр, завидуешь ? У тебя и твоего народа, которого, извини, но мудрым я назвать не могу, выбора нет и не предвидится !
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Надеюсь, что не через 5 лет а намного раньше зелебобика разорвут его же фанаты
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