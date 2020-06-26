По $10 тисяч на "лабутени": Чорновол розказала, які премії дають слідчим та прокурорам у "справах Порошенка"

Слідчі та прокурори, які працюють у справах проти п’ятого президента України Петра Порошенка, отримують високі преміальні.

Про це у Facebook написала громадська активістка, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол. Вона звернула увагу на те, що преміальні виплати, які сягають 200 тисяч грн, отримують слідчі ДБР і прокурори якраз тоді, коли активізуються силові дії проти Порошенка.

"На лабутени", – зіронізувала Чорновол, проводячи паралелі з відомою справою "про картини" та штурмом Музею Івана Гончара.

"Слідчим у справах Порошенка видали по 10 тисяч баксів на лабутени. Блогер Андрій Луганський оприлюднив інформацію про чималі зарплати і велику кількість слідчих та прокурорів, що клепають все це сміття, що називається справами Порошенка. Я звернула увагу на ще одну деталь – одноразові виплати із зарплатного фонду ДБР та ГПУ, які спіткали левову частину цих слідчих та прокурорів в останньому півріччі", – зауважила вона.

За словами Чорновол, фактично за державний кошт слідчим і прокурорам дають хабарі, щоб вони не тікали зі справ Порошенка та продукували непотріб, який вони називають "підозрами", а соцмережі – реміксами на "…водил меня Серьога на виставку Ван Гога".

"Причому "на лабутени" слідчі отримають чималі суми. Наприклад, згідно декларації одного зі слідчих зі справ Порошенка, він 6 квітня отримав 194 тисячі грн плюс до зарплати за березень, яка у нього дорівнювала 61 тисячу грн", – написала екснардепка.

Вона також зазначила, що в цей же день інший слідчий отримав 219 тисяч грн плюс до зарплати за березень в 57 тисяч грн, а ще два співробітника ДБР отримали додатково заробітну плату, кожний більш ніж 200 тисяч грн.

"Цікаво, що в цей же день генпрокурорка Венедиктова порушила чергову справу проти Порошенка щодо призначення суддів та передала на розслідування в ДБР. Справа була ініційована Портновим", – підкреслила Чорновол.

За її інформацією, ще більше десяти слідчих зі справ Порошенка отримали "на лабутени" по $5 тисяч.

"Приблизно така ж картина спостерігається і у прокурорів зі справ Порошенка. Зокрема, 31 січня 2020 року, коли було чергове загострення в хворобливому переслідуванні Порошенка (він, зокрема, був викликаний на допит в ДБР), ціла низка прокурорів з його справ отримала на лабутени по 5-6 тисяч баксів", – cтверджує ексдепутатка.

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Нагадаємо, раніше відомий блогер і волонтер Андрій Луганський проаналізував декларації про доходи слідчих та прокурорів, які задіяні у розслідуванні проваджень, порушених проти Петра Порошенка, і підрахував, що за рік прокурори та слідчі ДБР отримали тільки у вигляді зарплати майже 60 мільйонів грн платників податків – без урахування преміальних.