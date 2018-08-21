"Плювок у бік ЄС": з'явилися нові деталі зустрічі Путіна і Меркель

Нещодавня зустріч глав Росії та Німеччини проходила за зачиненими дверима і за її підсумками сторони не робили заяв. Це говорить про те, що домовленості між Ангелою Меркель і Володимиром Путіним настільки приватні та особисті, що навіть країни-члени ЄС не мають права знати, про що йшла мова.

Про це в ефірі ObozTV заявив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, подібна поведінка німецького канцлера - це плювок з боку Німеччини на адресу ЄС.

"За великим рахунком, виходить "без мене мене оженили". Переговори про Україну проходять без участі самої України. Це дуже сумно. Але президент РФ зацікавлений в тому, щоб отримати гроші як для обслуговування зовнішнього боргу, так і для будівництва "Північного потоку-2", Меркель хоче повернути собі статус впливового політика на світовій арені, тому вони обидва в зв'язці проявляють ініціативу", - пояснив Жданов.

Крім того, експерт звернув увагу на безініціативність Франції. На його думку, президент Еммануель Макрон чудово розуміє суперечливість позицій в цьому переговорному процесі.

"І уявіть, наскільки лукавить Меркель, знаючи - я не сумніваюся, що німецька розвідка їй доповіла - хто стріляє, хто дає зброю і чиї офіцери воюють на Донбасі, і як вона лукавить, що це внутрішня проблема України і Україна повинна виконати мінські домовленості", - обурився Жданов.

На його думку, в цьому питанні Францію і Україну варто поставити на одну сходинку, адже обидві країни були сповіщені вже по факту: "ми щось вирішили, тепер давайте зберемося, а ми вам все розповімо".

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"Так в міжнародній політиці не робиться, це вже говорить про те, що у Росії і Німеччині відносини набагато більше, ніж політичні, і є таємні домовленості", - резюмував експерт.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Віталій Портников різко розкритикував зустріч Меркель і Путіна.

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