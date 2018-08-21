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"Плювок у бік ЄС": з'явилися нові деталі зустрічі Путіна і Меркель

2.7тЧитати новину російською

Нещодавня зустріч глав Росії та Німеччини проходила за зачиненими дверима і за її підсумками сторони не робили заяв. Це говорить про те, що домовленості між Ангелою Меркель і Володимиром Путіним настільки приватні та особисті, що навіть країни-члени ЄС не мають права знати, про що йшла мова.

Про це в ефірі ObozTV заявив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, подібна поведінка німецького канцлера - це плювок з боку Німеччини на адресу ЄС.

"За великим рахунком, виходить "без мене мене оженили". Переговори про Україну проходять без участі самої України. Це дуже сумно. Але президент РФ зацікавлений в тому, щоб отримати гроші як для обслуговування зовнішнього боргу, так і для будівництва "Північного потоку-2", Меркель хоче повернути собі статус впливового політика на світовій арені, тому вони обидва в зв'язці проявляють ініціативу", - пояснив Жданов.

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Крім того, експерт звернув увагу на безініціативність Франції. На його думку, президент Еммануель Макрон чудово розуміє суперечливість позицій в цьому переговорному процесі.

"І уявіть, наскільки лукавить Меркель, знаючи - я не сумніваюся, що німецька розвідка їй доповіла - хто стріляє, хто дає зброю і чиї офіцери воюють на Донбасі, і як вона лукавить, що це внутрішня проблема України і Україна повинна виконати мінські домовленості", - обурився Жданов.

На його думку, в цьому питанні Францію і Україну варто поставити на одну сходинку, адже обидві країни були сповіщені вже по факту: "ми щось вирішили, тепер давайте зберемося, а ми вам все розповімо".

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"Так в міжнародній політиці не робиться, це вже говорить про те, що у Росії і Німеччині відносини набагато більше, ніж політичні, і є таємні домовленості", - резюмував експерт.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Віталій Портников різко розкритикував зустріч Меркель і Путіна.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 18:00 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Олег ЖдановВолодимир ПутінАнгела Меркель
Місце
Німеччина
Об'єкти
Росіяполітикадипломат
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ЭрЪ ХейтЪ
ЭрЪ ХейтЪ
вот именно разведка уже доложила, какие вы, хохлы тупорылые долбоёбы с хуторским менталитетом, жопомойки, не умные, не образованные идиоты. вас терпят пока и не считаются. наступит день, когда скажут, что вы обманули весь мир, вот тогда попрыгаете в своих сраных вышиванках.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
меркель лицемерная дрянь нацистам москвы подыгрывающая ради третьего рейха, за который они там еще надеются поспорить
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хахлам сраться в ожидании будущего
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
гербом вашим займись, а то та пара петухов, которые там сношаются по-собачьи сильно выдают это ваше любимое занятие
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