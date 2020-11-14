Цікаво, як довго ще триватиме клоунада із "дипломатичною місією" та "мирними ініціативами" колишнього секретаря ЦК КПУ з ідеології та батька-засновника української пострадянської корупції товариша Кравчука?

Ось черговий плювок нам всім в пики у його виконанні:

Тут прекрасно все - і винесена у заголовок теза про "відсутність претензій", але як на мене то значно краща інша цитата звідси ж: "в інтересах народів, що живуть на непідконтрольних Україні територіях"

Це які ж такі народи виявив на карті України колишній творець російської "автономії" у Криму? Невже таки "денерський народ" та "ленерський народ"? І саме з цими "народами" ми виявляється воюємо?..

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