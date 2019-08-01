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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Плювати на фальсифікації: "спільник" скандального мера зробив гучну заяву

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Рішення ЦВК і суду не зможе змінити результат позачергових виборiв до Верховної Ради по округу №80, навіть сфальшований.

Так вважає заступник Мелітопольського міського голови Сергiя Манька Іван Федоров. За словами Федорова, зафіксовані по ВО №80 (м. Мелітополь із передмістям) і оприлюднені у телеефірі масові порушення виборчого законодавства на виборах до ВРУ ніяк не вплинуть на результат мелітопольських перегонів.

На думку Івана Федорова, яку вiн висловив у коментари OBOZREVATEL, змінити переможця виборів не може жодне рішення суду чи ЦВК.

Сергiй Мiнько, Iван Федоров

Сергiй Мiнько, Iван Федоров

Нагадаємо, на виборчому округу №80 було виявлено кілька резонансних порушень виборчого законодавства. Зокрема, члени комісії №203755, розташованій в НВК №16, підписали протоколи ще до підрахунку голосів і оголошення результатів волевиявлення, а у дільничних виборчих комісіях №№230292, 230293 зафіксовані на відео так званi "каруселі".

Також стало вiдомо, що на окрузi №80 сільські голови агітували за пропрезидентську партію і проти опозиційного кандидата.

Вiдкритi кримiнальнi провадження, а Мелітопольська місцева прокуратура вже заявила, що фальсифікаторам виборів до Ради загрожує до 10 років в'язниці.

Згідно з рішенням ОВК на виборах до ВР по виборчому округу №80 переміг чинний міський голова м.Мелітополя Сергій Мінько. Його розрив з найближчим суперником склав близько 2400 голосів. Кількість виборців на дільницях виборчого округу №80, де було зафіксовано фальсифікацію – понад шести тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, діяльність міського голови Мелітополя Сергія Мінька протягом п'яти років завдала колосальної шкоди бюджету й інтересам міста. Депутати міськради звернулися до поліції, прокуратури, ДБР і НАБУ.

У заяві йдеться про неправомірні і злочинні дії Сергія Мінька заради заволодіння бюджетними коштами у період з 2015 по 2019 рік. До заяви депутати доклали численні судові рішення, більшість яких міський голова просто не виконує.

Заява депутатiв

Заява депутатiв

У тексті документа депутати перерахували масу фактів. Тут незаконні звільнення і призначення; невиконання рішень судів; дерибан комунальної власності; ухвалення рішень, що порушують Конституцію України і суперечать інтересам жителів Мелітополя та багато іншого.

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Також скандальний мер Мінько брав участь у проросійських мітингах у Мелітополі. Під прапором країни-агресора він закликав жителів міста до сепаратистського референдуму й обіцяв домогтися торгівлі з Митним союзом.

Вiдзначимо, що заступника міського голови Івана Федорова також підозрюють у "дерибані" з Міньком (детальніше – в наступних публікаціях).

У Мелітополі діяльність Мінько і Федорова давно вважають ОПГ

У Мелітополі діяльність Мінько і Федорова давно вважають ОПГ

gorod-m.zp.ua

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Користуючись своєю безкарністю, "спільники" вирішили йти далі: Мінько, як ми знаємо, в Раду, а Федоров вже пройшов конкурс на посаду керівника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. За інформацією джерел OBOZREVATEL, він уже незаконно займає кабінет в київській адміністрації.

(Далi буде...)

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Теми
Кримінал Ексклюзив Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна Мелітополь
Теги
кримінал Верховна Рада України Выборы 2019 КМДА
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