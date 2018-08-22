Киев – столица Москвы

Гибридная война. Словосочетание, популярное в последнее время. Популярное во многом благодаря президенту России Владимиру Путину и проводимой им политики агрессии и вмешательства по внутренние дела разных государств мира. Туда, куда только смогут дотянуться длинные руки Кремля. А руки длинные, достают даже до Вашингтона. Ну а уж соседняя Украина – вообще излюбленная мишень.

Один из аспектов моей работы – из большого количества информации выбирать зёрна правды, чтобы люди могли разобраться и вспомнить. Смотрел как-то передачу “60 минут”. Тема передачи – разумеется, Украина. Интересно, если бы конфликт Украины и России был исчерпан, сколько бы людей на российском телевидении потеряли работу? Отвлёкся.

Ведущий, Евгений Попов, демонстрирует студии и всем телезрителям, как он выражается, “учебничек” М.А. Гацкевич “Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги”.

Этот учебник Украина запретила ввозить на свою территорию, как говорит Попов, из-за пропагандистских манипулятивных технологий государства-агрессора (России). Благородный гнев ведущего. Да, он признаёт, что есть некоторые исторические неточности. Он делает вид или на самом деле считает их безобидными.

Так ли уж безобидны исторические неточности? История знает немало примеров, когда из-за различных “исторических неточностей”, не к месту сказанных слов или брошенных в лицо оскорблений начинались кровавые войны. Сейчас, скажете, время не то? XXI век, прогресс, гуманность и т.п. Не соглашусь. Гибридная война, манипулятивные технологии стали излюбленными методами Кремля. Чуть-чуть подправили историю в одном месте, немножко к правде подмешали полуправду, добавили лжи – и готово. В результате российское население уже давно читает путинскую версию истории. Туда всё больше добавляется новых “фактов”, таких, которые позволяют убеждать всё больше и больше россиян в своей исключительности, в некоем “особом пути” России. Не зря же при Путине открыли “ген исключительности” россиян. Теперь, правда, почему-то о нём забыли. Странно. Наверное, анализы клинические его не показывают.

Школьники и абитуриенты учат “историю” в кремлёвской версии – по “Единому учебнику истории”, созданному по инициативе Путина некоему суррогату, очищенному, по его выражению, от “идеологического мусора”.

Главный чекист России Путин в созданной по его заказу “истории” защитил память палачей-чекистов. В новом учебнике сталинским репрессиям уделено целых ДВЕ странички, без цифр. Зачем смущать молодые умы большими цифрами, зачем знать, что “эффективный людоед” Сталин убил своего народа больше, чем Гитлер?

Опять же, такие серьёзные события современной истории, как Чеченские войны, конфликты в Южной Осетии и Абхазии, в едином учебнике истории освещены так, чтобы не стало инакомыслящей “пятой колонны” в стране.

Крым в учебнике, разумеется, НАШ, а руководство Украины после Януковича – НЕЗАКОННОЕ.

Нынешнее молодое поколение ставится перед выбором: ответишь на уроке или на экзамене КАК НАДО президенту Путину – молодец, хорошо; ответишь по-другому – неудовлеторительно, и прощай аттестат.

При Сталине так ставили вопрос по поводу, например родителей: хочешь жить – скажи “враг”, признай и живи дальше с этим всю жизнь. Ведь Государство с Большой Буквы говорит: они враги – значит, так и есть. Признал - сломлен, живи дальше. Не признал – тюрьма, лагерь, расстрел… кому как повезло.

Не зря господин Путин стал единоличным хозяином всех Архивов России, которые будут уничтожены и написаны новые “истории” про Россию, про то, что миролюбивее государства не было, не было монгольского ига, что все князья русские были добрые и ласковые, договаривались обо всём полюбовно, и то, что делает Россия сейчас – это продолжение той истории, где гарантом мира во всём Мире выступает Россия, и именно за это все враги за границей и хотят уничтожить весь российский народ.

Чтобы выжить в России, сейчас нужно научиться ЛГАТЬ, либо начинать бороться с кремлёвским режимом. Но силы неравны. Многие ли способны говорить ПРАВДУ?

Но вернёмся к запрещённому Украиной на своей территории российскому учебнику по английскому языку М.А. Гацкевич. Так ли всё безобидно? Киев был столицей России. Вот это новость! И это главное. Только России-то при Юрии Долгоруком не было. И появилось само это слово, как и государство, через несколько веков после означенных событий. А в то время была Киевская Русь – это общепринятый термин. Это в едином российском учебнике истории можно вешать лапшу на уши российским школьникам и уйти вообще от упоминания названия этого государства, им можно скормить всё, что угодно. Но писать в учебнике, продаваемом на территории Украины, столицей которой является как раз Киев, такие вещи – это не историческая неточность, а уже преступление.

Россия признана международным сообществом страной-агрессором. Так что благородный гнев ведущего абсолютно неуместен. Плохо историю учили, господа кремлёвские пропагандисты.