Плоггінг - прибирання сміття під час пробіжки

Новий екологічний та спортивний тренд під назвою "плоггінг" походить зі Швеції. Він корисний і для довкілля, і для тіла. Кореспондентка DW випробувала його на собі, родині і друзях.Чути віддалений грім, але дощу немає. Тож жодних відмовок: кросівки - на ноги, рукавиці - на руки, пакети для сміття - напоготові. Я збираюся зайнятися плоггінгом (англійською - plogging), що означає бігти і збирати при цьому сміття. Але самій нудно. Я запитала кількох подруг, чи хотіли б вони спонтанно випробувати зі мною новий спортивний тренд. "Збирати сміття інших людей?" - перепитує подруга Петра без ентузіазму. Я пояснюю, що плоггінг - тренд зі Швеції, комбінація слів Jogging (біг) та шведського plocke (збирати). І мета цього спорту: поєднати приємне з корисним - прибрати місто під час пробіжки. Ідея проста: бачиш, біжучи чи прогулюючись, сміття, підбираєш його та утилізуєш.

Петра усе ще не в захваті, але згодна спробувати, адже й сама весь час скаржиться на сміття в нашому чудовому парку. Так само переконати вдається ще одну подругу, Реґіну, та мого чоловіка. Із 9-річною донькою все складніше: зрештою, вона навіть власні речі по кімнаті не збирає, а тепер має ще й в парку чуже сміття піднімати? Мій аргумент про те, що бігати групою весело, не спрацьовує. Моя інша 12-річна донька, почувши про ідею бігти і допомагати довкіллю, одразу в перших рядах. А вже це подіяло і на мою молодшу донечку. Вона вдягає кросівки, бере рукавиці і пакет. Можна починати.

Ми зустрічаємося в одному із парків Кельна. Дорогою я пояснюю, що плоггінг два роки тому придумав шведський еко-активіст Ерік Альштрьом (Erik Ahlström). Завдяки соціальним мережам тренд поширився по всьому світу. І навіть у Кельні налічується вже понад 350 любителів плоггінгу: захисники довкілля, студенти, матусі з дітьми та пенсіонери.

Користь і для довкілля, і для тіла

Ушістьох ми починаємо пробіжку в парку. На перший погляд газони прибрані, утім, у кущах - чимало сміття. Тож зупиняємось, присідаємо із рівною спиною на коліна, підбираємо сміття і кладемо в пакет. 12-річна донька радіє першій знахідці - двом пляшкам, за які можна отримати гроші. Посміхаючись, каже, що ще й розбагатіє на такому спорті. Вже за короткий час пакети наполовину наповнені корками, серветками, пакетами з собачими екскрементами та пластиковою упаковкою.

І поки ми так біжимо та нахиляємося невеличкою спонтанно організованою групою, я помічаю, що починаю критичніше мислити. Я справді розмірковую про те, де і що я купуватиму наступного разу, щоб менше упаковки приносити в дім. Крім того, я радію виховному ефекту, який ця акція матиме на моїх дітей. Після годинної пробіжки парком і збирання сміття, обидві вже ніколи не кидатимуть на землю непотріб. Сподіваюсь.

Мій чоловік, спеціаліст в галузі спорту, дає нам поради: "Коли ми нахиляємося, в дію приводяться численні м’язи, які не працюють під час звичайної пробіжки". Навантаження через постійні нахили і підняття значно більше, ніж під час бігу чи прогулянки. Отже, це корисно не лише для довкілля, але й для любителів плоггінгу.

Незвичні погляди збоку

Погляди перехожих неоднозначні, щось між зацікавленням та співчуттям. Зрештою, це незвичне видовище, коли група бігунів з сміттєвими пакетами лазить по кущах. Одна парочка, яка прикрасила собі вечір грою в бадмінтон, запитала, чи може приєднатися до нас наступного разу. Вони в захваті від ідеї.

Приблизно через годину ми виснажені. Пакети повні, парк дещо чистіший, проте ще далеко не прибраний. Реґіна радіє, що в парку зявилося кілька чистих ділянок, Петрі здається, що це ж зовсім не важко наступного разу взяти на пробіжку чи прогулянку маленький сміттєвий пакет і час від часу поробити нахили навколо кущів. Моя 12-річна донька переймається: "Світ і через 100 років повинен зберегтися, а з усім тим пластиком, який використовується щодня, для нас, дітей, усе виглядає геть недобре".

Плоггінг - не вирішення проблеми

Зрештою, плоггінг - це лише крапля в морі, яка не вирішує проблем довкілля. Цю думку поділяє і Александер Гайд (Alexander Heyd) з Союзу захисту природи Німеччини (NABU), адже плоггінг - це тренд, який мине. Було б значно ефективніше, на його думку, зважати на те, щоб виробляти менше пластику. І менше використовувати, вважає Брітта Кеніґ (Britta König), представниця прес-служби Всесвітнього фонду дикої природи WWF. Вона підтримує плоггінг та вдячна усім, хто під час пробіжки чи прогулянки за будь-яких умов підбирає сміття.

Утім, змінити свою поведінку повинен не лише споживач, вважає Кеніґ. Виробника також треба притягти до відповідальності. "Хто випускає продукти в пластиковій упаковці, повинен відповідати за ці продукти та фінансово брати участь в зборі, утилізації чи переробці пластикового сміття".

Але навіть якщо плоггінг і не вирішення проблеми сміття, це все-таки невеличкий крок до нього. Наша група єдина в тому, що займатися спортом і трошечки покращувати світ навколо ще ніколи не було так просто.