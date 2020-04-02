"Плівки Єрмака" не мають відношення до реальності: Зеленський виступив із заявою

Оприлюднені плівки, на яких фігурує брат голови Офісу президента України Андрія Єрмака, не мають відношення до реальності.

Про це йдеться в заяві Офісу президента Володимира Зеленського, оприлюдненій 2 квітня.

"Розмови на оприлюднених плівках не мають відношення до реального життя, ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися. Однак усі викладені факти повинні бути ретельно перевірені – так само, як і джерела появи плівок і те, хто і з якою метою замовляв стеження", – йдеться у заяві.

Уточнюється, що СБУ проводить допити обох сторін: брата голови ОП і народного депутата, який оприлюднив плівки. НАБУ відкрило кримінальне провадження за заявою нардепа, а ДБР – за заявою голови ОП.

"Ніхто не уникне покарання за протиправні дії, однак і звинувачувати кого-небудь зі сторін до офіційних результатів розслідування було б необачно. Всі ми розуміємо, що подібні скандали мають кінцевого бенефіціара. Знайти правду і встановити справедливість – головне", – запевнили в ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати від "Слуги народу" зажадали зустріч з президентом Володимиром Зеленським через публікацію скандальних плівок, де брат голови його Офісу Андрія Єрмака Денис нібито вимагає хабар.

Нагадаємо, що 1 квітня журналісти оприлюднили нову порцію даних, які їм надав "слуга народу" Гео Лерос. На відеозаписах йдеться про те, що Денис Єрмак нібито організував кампанію зі знищення бізнесу найбільшого приватного порту в Україні "ТІС" і його міжнародних партнерів за гроші конкурентів.

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