"Плівки Єрмака": фігурант скандалу розповів, як познайомився з главою ОПУ

Один із фігурантів скандалу з "плівками Єрмака", позаштатний співробітник оперативного управління СБУ Сергій Шумський розповів, як познайомився з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

В інтерв'ю Bihus.info Шумський повідомив, що його з Єрмаком звів молодший брат керівника ОПУ Денис.

"Зателефонував Денис, каже, моєму братові потрібна допомога. Я тебе запрошую, у нас вдома нарада. Приходь, вислухаєш, може, будеш чимось корисний молодій команді президента Зеленського", – сказав він.

Сергій Шумський

За його словами, він знадобився очільнику ОП через те, що працює зі спецслужбами, які в Україні "мають найбільш достовірну інформацію".

Шумський підтвердив, що Єрмак мав у ньому потребу, щоб перевіряти людей на наявність сумнівних зв'язків і проводити консультації щодо різних кандидатів. Та водночас заперечував дружбу з Андрієм Єрмаком. На його думку, він був "безкоштовним ресурсом, який було дуже зручно використовувати".

Також Шумський розповів, що ідею взятися за проєкт із пошуку потрібних осіб на посади озвучив Денис Єрмак із подачі старшого брата.

"Друже, давай цим займемося. Ми будемо знаходити людей, проштовхувати вперед, вони не висітимуть в "соціальному ліфті". Я займатимуся оформленням, а Андрій рухатиме вперед", – пояснив СБУвець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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