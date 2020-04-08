"Плівки Єрмака": фігурант скандалу розповів, як познайомився з главою ОПУ

Один із фігурантів скандалу з "плівками Єрмака", позаштатний співробітник оперативного управління СБУ Сергій Шумський розповів, як познайомився з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
В інтерв'ю Bihus.info Шумський повідомив, що його з Єрмаком звів молодший брат керівника ОПУ Денис.
"Зателефонував Денис, каже, моєму братові потрібна допомога. Я тебе запрошую, у нас вдома нарада. Приходь, вислухаєш, може, будеш чимось корисний молодій команді президента Зеленського", – сказав він.
Сергій Шумський
За його словами, він знадобився очільнику ОП через те, що працює зі спецслужбами, які в Україні "мають найбільш достовірну інформацію".
Шумський підтвердив, що Єрмак мав у ньому потребу, щоб перевіряти людей на наявність сумнівних зв'язків і проводити консультації щодо різних кандидатів. Та водночас заперечував дружбу з Андрієм Єрмаком. На його думку, він був "безкоштовним ресурсом, який було дуже зручно використовувати".
Також Шумський розповів, що ідею взятися за проєкт із пошуку потрібних осіб на посади озвучив Денис Єрмак із подачі старшого брата.
"Друже, давай цим займемося. Ми будемо знаходити людей, проштовхувати вперед, вони не висітимуть в "соціальному ліфті". Я займатимуся оформленням, а Андрій рухатиме вперед", – пояснив СБУвець.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента.
За словами нардепа, він отримав скандальні "плівки Єрмака" абсолютно безкоштовно. Вони надійшли на його пошту.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ і ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лерос в наклепі та заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".
Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.
Спікерка Володимира Зеленського заявила, що президент "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook".
Пізніше Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, які нібито свідчать про корупційні зв'язки глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади в органи державної влади.
1 квітня Лерос заявив, що брат керівника Офісу президента Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.
Денис Єрмак визнав, що він проводив зустрічі з людьми на скандальних "плівках", які опублікував Лерос, але запевнив, що все показане на них вирвано з контексту.
А глава ОПУ Андрій Єрмак назвав дії Лероса замовною акцією проти нього.
Генпрокурорка Ірина Венедіктова відповіла на скандал із "плівками Єрмака"
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