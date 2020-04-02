"Плівки Єрмака": Богдан оформляє договір на адвокатські послуги з Гео Леросом

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан оформляє договір на адвокатські послуги з народним депутатом від "Слуги народу" Гео Леросом.

Про це OBOZREVATEL стало відомо від власних джерел. Лерос – це той самий депутат, який опублікував компромат на нинішнього главу ОП Андрія Єрмака.

Судячи з цієї інформації, можна припустити, що саме Богдан стоїть за останніми скандалами з "плівками Єрмака".

Андрій Богдан та Андрій Ермак

Нагадаємо, в середині березня, Лерос став одним із декількох десятків нардепів президентської фракції, який виступив проти створення консультативної ради з представниками ОРДЛО. Такої домовленості було досягнуто на засіданні Тристоронньої контактної групи із мирного врегулювання ситуації в Донбасі, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

У підсумку, за критику близьких до президента Володимира Зеленського людей, український глава звільнив нардепа з посади позаштатного радника. Лерос висловив переконання, що таке рішення президент ухвалив за сприяння Єрмака, і попросив надсилати йому на пошту інформацію про главу Офісу президента.

У неділю, 29 березня, Лерос опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента. Нардеп стверджує, що компромат був присланий йому на пошту.

Згідно з інформацією на плівках, Денис Єрмак нібито "продає" різні державні посади, а також крісла в Київській митниці та "Укрзалізниці", розповідає, як у Верховній Раді просуваються "потрібні" законопроєкти.

Зі свого боку, глава Офісу президента доручив СБУ і ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лероса в наклепі і заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".

1 квітня журналісти оприлюднили нову порцію даних, які їм надав "слуга народу" Гео Лерос. На відеозаписах мова йде про те, що Денис Єрмак нібито організував кампанію зі знищення бізнесу найбільшого приватного порту в Україні "ТІС" і його міжнародних партнерів за гроші конкурентів.

Сам Денис Єрмак визнав, що це він проводив зустрічі з людьми на скандальних "плівках", які опублікував Лерос, але запевнив, що все показане на них вирвано з контексту. А глава ОПУ Андрій Єрмак назвав дії Лероса замовною акцією проти нього.

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