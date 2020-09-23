"Плівки Деркача" направлені проти Байдена, ними керує Путін – The Washington Post

Президент Росії Володимир Путін та його оточення "ймовірно, направляють" російську операцію із зовнішнього впливу на втручання у президентські вибори 2020 року в США проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

Про це пише видання The Washington Post, посилаючись на звіт Центрального розвідувального управління. Там нагадали, що у спецоперації бере участь український народний депутат Андрій Деркач, пов'язаний з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа.

За джерелами авторів статті, 31 серпня ЦРУ опублікувало оцінку російських зусиль щодо втручання у вибори у внутрішньому, секретному звіті під назвою CIA Worldwide Intelligence Review. Аналітики ЦРУ склали звіт за участю Агентства національної безпеки та ФБР на основі кількох десятків відомостей, отриманих із публічних та засекречених джерел розвідки.

Звіт включає деталі аналізу ЦРУ діяльності Деркача з розповсюдження принизливої інформації про Байдена в США через лобістів, Конгрес, ЗМІ та контакти з діячами, близькими до президента.

"Ми оцінюємо, що президент Володимир Путін та найвищі російські чиновники знають і, можливо, керують операціями впливу Росії, спрямованими на приниження ексвіце-президента США, підтримку президента США та розпалювання суспільного розладу перед виборами в США в листопаді", – йдеться у звіті ЦРУ.

"Як відомо, раніше Управління директора національної розвідки та Міністерство фінансів визнали Деркача російським агентом, але публічно не повідомлялося, що ЦРУ, АНБ і ФБР вважають Путіна безпосереднім куратором кампанії Деркача", – йдеться у статті.

Видання також зазначає, що ЦРУ, АНБ та ФБР відмовились коментувати цю інформацію, але жодне з трьох відомств не заперечило жодної деталі цього звіту.

The Washington Post нагадало, що 10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Деркача, стверджуючи, що він "був активним російським агентом більше десяти років, підтримуючи тісні зв'язки з російськими спецслужбами". Міністр фінансів Стівен Мнучін заявив у заяві від 10 вересня, що "Деркач та інші російські агенти використовують маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США та в інших регіонах світу".

Заяви про втручання Росії та її агента Деркача у виборчу кампанію США зробив також директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Іваніна. Видання також нагадує, що минулого тижня директор ФБР Крістофер Рей посилався на заяву Іваніни під час свідчень перед Комітетом національної безпеки Палати представників Конгресу США. Рей заявив, що ФБР відслідковувало "дуже активні зусилля" Росії з метою очорнити віце-президента Байдена, пише The Washington Post.