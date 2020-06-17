'Плівки Деркача': Єрмак розкритикував зачинателя скандалу

Запис розмов в Офісі президента України є ненормальною ситуацією та повинна розслідуватися правоохоронцями.

Про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів глава ОПУ Андрій Єрмак, коментуючи скандал з "плівками Деркача".

"Ми не займаємося конспірологією. За даним фактом в ДБР було зареєстровано провадження, оскільки це ненормальна ситуація, коли главу держави хтось записує, і потім ці плівки десь виявляються", – зазначив він.

Єрмак додав, що правоохоронці повинні з'ясувати походження цих плівок.

"Тому сьогодні нас цікавлять два питання: яким чином ці записи з'явилися, і яким чином стали надбанням громадськості", – пояснив глава ОПУ.

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