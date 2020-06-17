"Плівки Деркача": Єрмак розкритикував зачинателя скандалу
Андрій Єрмак
Запис розмов в Офісі президента України є ненормальною ситуацією та повинна розслідуватися правоохоронцями.
Про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів глава ОПУ Андрій Єрмак, коментуючи скандал з "плівками Деркача".
"Ми не займаємося конспірологією. За даним фактом в ДБР було зареєстровано провадження, оскільки це ненормальна ситуація, коли главу держави хтось записує, і потім ці плівки десь виявляються", – зазначив він.
Єрмак додав, що правоохоронці повинні з'ясувати походження цих плівок.
"Тому сьогодні нас цікавлять два питання: яким чином ці записи з'явилися, і яким чином стали надбанням громадськості", – пояснив глава ОПУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
19 травня позафракційний нардеп Андрій Деркач оприлюднив матеріали, які нібито отримав від журналістів-розслідувачів. Файли з нібито розмовою Порошенка та Байдена датовані 2015-2016 роками.
Однак в партії "Європейська солідарність" заявили, що "плівки" не мають під собою ніяких підстав, але в них зацікавлена Росія.
На думку нардепів, ці аудіофрагменти створені для дискредитації України та її штучного втягування в американську виборчу кампанію.
У штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена також відреагували на "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими".
Джерела OBOZREVATEL в спецслужбах розповіли, що так звані "плівки Деркача" про розмову між Порошенком і Байденом могли бути злиті працівниками Центрального розвідувального управління (ЦРУ).