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"Плівки Деркача": Єрмак розкритикував зачинателя скандалу

Тимур Григоренко
Тимур Григоренко
Політика
1,6 т.
'Плівки Деркача': Єрмак розкритикував зачинателя скандалу

Андрій Єрмак

Запис розмов в Офісі президента України є ненормальною ситуацією та повинна розслідуватися правоохоронцями.

Про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів глава ОПУ Андрій Єрмак, коментуючи скандал з "плівками Деркача".

"Ми не займаємося конспірологією. За даним фактом в ДБР було зареєстровано провадження, оскільки це ненормальна ситуація, коли главу держави хтось записує, і потім ці плівки десь виявляються", – зазначив він.

Єрмак додав, що правоохоронці повинні з'ясувати походження цих плівок.

"Тому сьогодні нас цікавлять два питання: яким чином ці записи з'явилися, і яким чином стали надбанням громадськості", – пояснив глава ОПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 19 травня позафракційний нардеп Андрій Деркач оприлюднив матеріали, які нібито отримав від журналістів-розслідувачів. Файли з нібито розмовою Порошенка та Байдена датовані 2015-2016 роками.

  • Однак в партії "Європейська солідарність" заявили, що "плівки" не мають під собою ніяких підстав, але в них зацікавлена Росія.

  • На думку нардепів, ці аудіофрагменти створені для дискредитації України та її штучного втягування в американську виборчу кампанію.

  • У штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена також відреагували на "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими".

  • Джерела OBOZREVATEL в спецслужбах розповіли, що так звані "плівки Деркача" про розмову між Порошенком і Байденом могли бути злиті працівниками Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

УкраїнаОфіс президента Андрій ДеркачАндрій Єрмак
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  1. /Політика