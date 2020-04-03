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3 квітня • оновлено в 11:54
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Мустафа Найєм
Мустафа Найєм
Український журналіст і політик Всі статті автора

Пленки записей Гео Лероса не попали на телеканалы. Так было при Кучме...

4.5т
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В первые трое суток после публикации почти 14 часов записей Гео Лероса плёнки широко разошлись в интернете, но не попали в эфиры большинства телеканалов.

Так было при Леониде Кучме с делом Гонгадзе.

Так было при Викторе Ющенко с его сыном.

Так было при Викторе Януковиче с Межигорьем

Так было при Петре Порошенко с Роттердамом, Розенблатом, Панамой и Гладковским.

Не надоело?

И кстати говоря, а где все эти сестры дубижанские, рыцари всех мастей, телеграмм-обличители и борцы за справедливость? Чего молчите, истерички доморощенные?

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Автор
Мустафа Найєм Мустафа Найєм
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Мустафы Найема
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Комментарии на сайте не модерированы
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Бунтарський дух не може довго відпочивати.
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