Платять у трьох ставках: "слуги народу" знову потрапили в скандал із зарплатами в конвертах

Народним депутатам від президентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді знову нібито заплатили зарплати в конвертах.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла журналістка Світлана Крюкова. Вона зазначила, що гроші виплачували поетапно, протягом двох останніх тижнів.

"А тим часом куратори "зелених кнопочок" закінчили підкилимну виплату другого траншу депутатських зарплат у конвертах. Все так само платять у трьох ставках: "пятнашка", "десятка", "п'ятірка". Особливо вередливим і незговірливим докинули", – йдеться в повідомленні.

Крюкова додала, що грішми зі "слугами" розрахувалися точнісінько до дня голосування щодо скасування мораторію на землю.

"Пропоную відходити від цих радянських евфемізмів – "зарплати в конвертах" та придумати новий термін. У резинках, у екопакетах або гонорари за зеленим тарифом. Все ж епоха диджиталізаціі як-не-як", – зазначила журналістка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше ЗМІ повідомили, що деякі народні депутати від партії "Слуга народу" отримали зарплати "в конвертах" загальною сумою в 1,6 млн доларів, які проходять без сплати податку.

Незабаром в політсилі спалахнув скандал – заступника голови фракції Миколи Тищенка звинуватили в тому, що він "не доніс" деяким однопартійцям гроші.

Пранкер "Джокер" опублікував листування з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Михайлом Радуцьким про зарплати "в конвертах". Пізніше політик підтвердив переписку з пранкером про зарплати "в конвертах".

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